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Pronostico Albania-Finlandia: il tris vale almeno i playoff

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Albania-Finlandia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vetta del girone è nelle mani dell’Albania che potrebbe chiudere i conti, o quasi, per il primo posto. Certo, poi andrebbe a giocare in Bielorussia l’ultima partita, ma vincere contro la Finlandia in casa potrebbe dire avere la certezza, nella peggiore delle ipotesi, di essere al secondo posto e quindi giocarsi gli spareggi.

Pronostico Albania-Finlandia
Pronostico Albania-Finlandia: il tris vale almeno i playoff (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Parliamo di una partita comunque complicata per i padroni di casa, su questo non ci sono dubbi. Gli ospiti di punti ne hanno sette (a differenza dei nove dell’Albania) e quindi non sono fuori dai giochi, tutt’altro. Una situazione da tenere in considerazione, anche se, la Finlandia, nonostante abbia delle buone qualità, almeno su questo campo non dovrebbe riuscire a vincere. Molto complicato, assai complicato per una squadra che ha delle buone individualità ma che in generale non sembra avere la personalità giusta, corretta, per prendersi qualcosa di unico.

L’Albania in casa viene da due vittorie di fila e vuole il tris. Anche per dimenticare l’affermazione striminzita (2-1) contro San Marino che un poco il muso lo ha fatto storcere a tutti. Ecco, ci aspettiamo una vittoria interna. Dentro un match che potrebbe regalare, nonostante le qualità tecniche comunque non eccelse di nessuna delle due, un bel po’ di emozioni.

Come vedere Albania-Finlandia in diretta tv e streaming

Come vedere Albania-Finlandia
Come vedere Albania-Finlandia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) -Ilveggente.it

La sfida Albania-Finlandia è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Sì, vittoria dell’Albania, in una gara da almeno un gol per squadra. In questo modo i padroni di casa riuscirebbero comunque ad avere la possibilità di giocarsi i playoff, la cosa sarebbe certa. Ma l’occhio sarebbe alla promozione diretta, molto vicina in caso di un’affermazione.

Le probabili formazioni di Albania-Finlandia

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Cake, Ismajli, Mitaj; Hysaj, Ramadani, Asllani, Pilios; Muci, Manaj, Hoxha
FINLANDIA (4-2-3-1): Hradecky; Stahl, Miettinen, Tenho, Lahteenmaki; Kairinen, Markhiev, Walta; Svanback, Pohjanpalo, Hakans.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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