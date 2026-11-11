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Pronostico Armenia-Cipro: un risultato con quota in calo

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Armenia-Cipro è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tre punti dividono in classifica queste due squadre a favore di Cipro. Tre punti molto importanti, perché se gli ospiti riuscissero a uscire indenni da questa trasferta potrebbero andare all’ultima giornata con la seria possibilità, anzi quasi con la certezza, di conquistare il secondo posto. Che vuole dire spareggio per la promozione.

Pronostico Armenia-Cipro
Pronostico Armenia-Cipro: un risultato con quota in calo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nella storia di queste due formazioni solamente una volta l’Armenia, ed era il 2017, è riuscita a vincere: poi, per il resto, solo pareggi o sconfitte per i padroni di casa. Anche nella gara d’andata, finita due a zero per Cipro senza nessuna possibilità per gli armeni di rendersi pericolosi. Evidente che gli ospiti hanno la possibilità di giocare per il doppio risultato – anche una X andrebbe bene – e questo nella mente è un fattore importante. L’Armenia si giocherà tutto, vuole cercare di andare agli ultimi 90minuti con la reale possibilità di prendersi qualcosa, ma non riuscirà nell’intento. I valori in campo sono troppo bassi per riuscire a pensare a qualcosa di davvero importante. E sotto, nel nostro pronostico, andiamo a vedere come potrebbe realmente finire questo match.

Come vedere Armenia-Cipro in diretta tv e streaming

La sfida Armenia-Cipro è in programma giovedì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica e a 3.20 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.77 su GoldBet e Lottomatica e 1.78 su Sportbet.

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Il pronostico

Il doppio risultato aiuta Cipro ad affrontare senza grossissimi patemi questa sfida. Anche il pari come detto potrebbe stare assai bene ai padroni di casa. Una sfida da almeno un gol per squadra (con quota in calo nelle ultime ore) che regalerebbe agli ospiti la possibilità di giocarsi i playoff per la promozione.

Le probabili formazioni di Armenia-Cipro

ARMENIA (4-2-4): Beglaryan; Piloyan, Simonyan, Harutyunyan, Tiknizyan; Iwu, K.Hovhannisyan; Serobyan, Manvelyan, N.Hovhannisyan, Ranos.
CIPRO (4-2-3-1): Fabiano; Konomis, Kyprianou, Panagiotou, Malekkidis; Artymatas, Kastanos; Edwards, Loizou, Georgiou; Pittas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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