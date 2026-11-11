Pronostico Inghilterra-Croazia: il rischio di un’altra goleada è alto

Inghilterra-Croazia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il gruppo 3 di Lega A, come da pronostico, è stato dominato dalle selezioni più forti, i campioni d’Europa e del mondo della Spagna, a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate, e l’Inghilterra, terza agli ultimi Mondiali, seconda a -3 dalla Roja.

La nazionale dei Tre Leoni è praticamente certa di giocare i quarti di finale della Nations League, visto il divario abissale nei confronti della Croazia terza (a -6), costretta a vincere a Wembley con almeno otto gol di scarto per rientrare in corsa per la seconda piazza. Pura fantascienza. Gli uomini di Thomas Tuchel sono dunque attesi da due test che influiranno poco ai fini della classifica (alla Spagna basta battere la Cechia per blindare il primo posto) ma che potrebbero dare indicazioni importanti sul processo di crescita, dal momento che domenica è in programma un nuovo test contro la corazzata di Luis de La Fuente, vittoriosa 3-2 nel match d’andata a Wembley complici una serie di errori difensivi di Kane e compagni. Da quel KO l’Inghilterra è stata un rullo: 5 gol rifilati ai cechi tra andata e ritorno, inframezzati dal mostruoso 7-0 alla Croazia. Tre clean sheet consecutivi e 12 reti complessive in tre partite.

Kane pronto a entrare nella storia

L’incontro con i croati, tuttavia, sarà anche un modo per festeggiare il centravanti del Bayern Monaco, neo pallone d’Oro, che proprio nella notte di Wembley diventerà il giocatore con più presenze in assoluto nella storia della nazionale inglese (126), superando Peter Shilton.

Per quanto riguarda invece la Croazia, non c’è solo l’orgoglio in ballo. La selezione di Slaven Bilic deve evitare la retrocessione in Lega B. L’obiettivo è quindi quello di mantenere il terzo posto e collezionare qualche punto in più per evitare gli spareggi con una delle seconde classificate di Lega B. Le motivazioni perciò non dovrebbero mancare. I Vatreni hanno perso due volte con la Spagna e una con gli inglesi ma all’esordio avevano battuto 2-1 la Cechia in trasferta.

Bilic in vista della gara di Wembley ha perso diversi pezzi, da Pongracic a Sutalo, passando per Kramaric, Ivanovic e Jakic. Oltretutto non ci sarà Perisic, squalificato. Nell’Inghilterra Tuchel medita se schierare Bellingham, a rischio squalifica contro la Spagna perché diffidato. Nel frattempo ha convocato per la prima volta il fratello, Jobe, che sta facendo molto bene con la maglia del Dortmund.

Come vedere Inghilterra-Croazia in diretta tv e streaming

La sfida Inghilterra-Croazia è in programma giovedì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La differenza di condizione e profondità della rosa porta inevitabilmente a guardare dalla parte dei padroni di casa. L’Inghilterra ha dimostrato di poter dominare gli avversari attraverso il possesso e la qualità dei propri interpreti offensivi, mentre la Croazia dovrà soprattutto limitare i danni e cercare di sfruttare eventuali occasioni in ripartenza. Le numerose assenze degli ospiti complicano ulteriormente il compito e rendono difficile immaginare una partita nella quale possano imporre il proprio gioco. Anche considerando qualche possibile rotazione da parte di Tuchel, il potenziale inglese resta nettamente superiore. Optiamo per la combo 1+Over 2.5: l’Inghilterra parte con un vantaggio evidente e può sfruttare le difficoltà di una Croazia già travolta nel confronto d’andata. La combinazione tra vittoria dei padroni di casa e almeno tre reti complessive appare particolarmente interessante.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Branthwaite, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Mario Pasalic, Baturina; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1