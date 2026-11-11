Pronostico Inghilterra-Croazia: il rischio di un’altra goleada è alto

Inghilterra-Croazia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il gruppo 3 di Lega A, come da pronostico, è stato dominato dalle selezioni più forti, i campioni d’Europa e del mondo della Spagna, a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate, e l’Inghilterra, terza agli ultimi Mondiali, seconda a -3 dalla Roja.
La nazionale dei Tre Leoni è praticamente certa di giocare i quarti di finale della Nations League, visto il divario abissale nei confronti della Croazia terza (a -6), costretta a vincere a Wembley con almeno otto gol di scarto per rientrare in corsa per la seconda piazza. Pura fantascienza. Gli uomini di Thomas Tuchel sono dunque attesi da due test che influiranno poco ai fini della classifica (alla Spagna basta battere la Cechia per blindare il primo posto) ma che potrebbero dare indicazioni importanti sul processo di crescita, dal momento che domenica è in programma un nuovo test contro la corazzata di Luis de La Fuente, vittoriosa 3-2 nel match d’andata a Wembley complici una serie di errori difensivi di Kane e compagni. Da quel KO l’Inghilterra è stata un rullo: 5 gol rifilati ai cechi tra andata e ritorno, inframezzati dal mostruoso 7-0 alla Croazia. Tre clean sheet consecutivi e 12 reti complessive in tre partite.
Kane pronto a entrare nella storia
L’incontro con i croati, tuttavia, sarà anche un modo per festeggiare il centravanti del Bayern Monaco, neo pallone d’Oro, che proprio nella notte di Wembley diventerà il giocatore con più presenze in assoluto nella storia della nazionale inglese (126), superando Peter Shilton.
Per quanto riguarda invece la Croazia, non c’è solo l’orgoglio in ballo. La selezione di Slaven Bilic deve evitare la retrocessione in Lega B. L’obiettivo è quindi quello di mantenere il terzo posto e collezionare qualche punto in più per evitare gli spareggi con una delle seconde classificate di Lega B. Le motivazioni perciò non dovrebbero mancare. I Vatreni hanno perso due volte con la Spagna e una con gli inglesi ma all’esordio avevano battuto 2-1 la Cechia in trasferta.
Bilic in vista della gara di Wembley ha perso diversi pezzi, da Pongracic a Sutalo, passando per Kramaric, Ivanovic e Jakic. Oltretutto non ci sarà Perisic, squalificato. Nell’Inghilterra Tuchel medita se schierare Bellingham, a rischio squalifica contro la Spagna perché diffidato. Nel frattempo ha convocato per la prima volta il fratello, Jobe, che sta facendo molto bene con la maglia del Dortmund.
Come vedere Inghilterra-Croazia in diretta tv e streaming
La sfida Inghilterra-Croazia è in programma giovedì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
La differenza di condizione e profondità della rosa porta inevitabilmente a guardare dalla parte dei padroni di casa. L’Inghilterra ha dimostrato di poter dominare gli avversari attraverso il possesso e la qualità dei propri interpreti offensivi, mentre la Croazia dovrà soprattutto limitare i danni e cercare di sfruttare eventuali occasioni in ripartenza. Le numerose assenze degli ospiti complicano ulteriormente il compito e rendono difficile immaginare una partita nella quale possano imporre il proprio gioco. Anche considerando qualche possibile rotazione da parte di Tuchel, il potenziale inglese resta nettamente superiore. Optiamo per la combo 1+Over 2.5: l’Inghilterra parte con un vantaggio evidente e può sfruttare le difficoltà di una Croazia già travolta nel confronto d’andata. La combinazione tra vittoria dei padroni di casa e almeno tre reti complessive appare particolarmente interessante.
Le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Branthwaite, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Mario Pasalic, Baturina; Budimir.
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