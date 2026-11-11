I pronostici di mercoledì 11 novembre: Champions League femminile e EFL Trophy

I pronostici di mercoledì 11 novembre, in attesa delle nazionali la scena se la prende nuovamente la Champions femminile: la Juve prova a limitare i danni.
La Champions League femminile è la grande protagonista di questi giorni senza né campionati né competizioni europee maschili, in attesa che inizi la Nations League e che si dia il via agli altri impegni delle altre nazionali.
Questa sera tocca alla Juventus Women scendere in campo: a Torino arriva una delle corazzate del continente, il Lione femminile, o meglio l’OL Lyonnes. Poche, pochissime speranze per le bianconere, comunque in piena lotta per un posto nei playoff. Il fatto è che a questi livelli, per le italiane, non c’è storia. Quando si affrontano formazioni come Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco e – per l’appunto – Lione, c’è una sola cosa da fare. Cercare in tutti i modi di limitare i danni.
Le francesi sono candidate ovviamente, come tutti gli anni, ad arrivare in fondo a questa manifestazione. Hanno già distrutto l’Inter – sei a zero – nel turno precedente, e hanno sette punti in classifica. Sì, c’è stato anche un pareggio. Non hanno subito nemmeno un gol, finora, a dimostrazione di una difesa assai attenta ma soprattutto molto ma molto forte fisicamente. Ed è questo il punto principale: sotto l’aspetto del dinamismo, della forza, delle qualità generali, parliamo di due squadre che lottano per qualcosa di diverso. La Juve ha iniziato molto bene la sua Champions con 6 punti nelle prime tre gare, ma questo è un Everest che di certo non verrà scalato nel mercoledì sera torinese. Anzi, l’obiettivo come detto è cercare di fare bella figura. E bella figura significa non perdere con molti gol di scarto.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1+OVER 2.5 in Sheffield Wednesday-Accrington Stanley, EFL Trophy, ore 20:00
Vincenti
- JABLONEC O PAREGGIO (in Artis-Jablonec, MOL Cup Repubblica Ceca, ore 18:00)
- BENFICA (in Benfica-Austria Vienna, Champions League femminile, ore 21:00)
- NUOVA ZELANDA (in Nuova Zelanda-India, Amichevole internazionale, ore 07:00 di giovedì)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Barnsley-Oldham, EFL Trophy, ore 20:00
- Juventus-Lyonnes, Champions League femminile, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- OH Leuven-HB Køge, Champions League femminile, ore 18:45
- Londrina-Nautico, Brasileirao Serie B, ore 23:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 4.45 GOLDBET; 4.54 SPORTBET; 4.45 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• NO GOL+OVER 2.5 in Vietnam-Cina Taipei, Amichevole internazionale, ore 13:00
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