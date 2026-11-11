Alle Wta Finals due incroci che possono cambiare tutto

WTA Finals, analisi delle sfide Svitolina-Muchova e Sabalenka-Andreeva, precedenti, ultime prestazioni e pronostici della seconda giornata del girone.

La seconda giornata del gruppo 2 delle WTA Finals propone due incontri importanti per gli equilibri del girone. Dopo il debutto, le quattro protagoniste tornano in campo con obiettivi differenti: c’è chi vuole dare continuità a una vittoria convincente e chi, invece, deve necessariamente reagire per non complicare il proprio percorso verso le semifinali.

Il primo turno ha già offerto indicazioni interessanti: Aryna Sabalenka ha superato Karolina Muchova al termine di una partita combattuta, mentre Mirra Andreeva ha chiuso in maniera nettissima il confronto con Elina Svitolina, vincendo gli ultimi sette game. Due successi che hanno premiato le giocatrici capaci di gestire meglio i momenti decisivi.

Mercoledì 11 novembre il programma mette dunque di fronte quattro tenniste con caratteristiche differenti, ma accomunate dalla necessità di trovare continuità. Per Svitolina e Muchova è già un appuntamento particolarmente delicato, mentre Sabalenka e Andreeva hanno l’occasione di compiere un altro passo verso la qualificazione.

Le analisi e i pronostici

Svitolina-Muchova sarà un confronto tra due giocatrici che hanno lasciato impressioni differenti nella prima giornata: l’ucraina è stata sconfitta da Andreeva con il punteggio di 6-4, 6-0, senza riuscire a sfruttare nessuna delle sei occasioni di break costruite. Muchova, invece, ha impegnato Sabalenka fino alle battute finali, cedendo 7-6, 7-5 dopo aver avuto anche la possibilità di servire per il primo set. La ceca ha dimostrato di poter reggere il confronto sul piano tecnico e di avere soluzioni sufficienti per mettere in difficoltà anche le avversarie più aggressive.

Svitolina dovrà ritrovare maggiore incisività e limitare gli errori, ma Muchova sembra avere qualcosa in più in questo momento, soprattutto per varietà e qualità delle soluzioni. La nostra scelta è quindi la tennista ceca. Sabalenka-Andreeva mette invece di fronte due giocatrici che hanno iniziato il torneo con una vittoria. La bielorussa ha avuto la meglio su Muchova in un match tutt’altro che semplice, riuscendo a imporsi nei passaggi più importanti grazie alla potenza dei propri colpi e alla maggiore concretezza nei punti decisivi. Andreeva ha invece dominato Svitolina, concedendole pochissimo dopo un primo set più equilibrato e dimostrando grande solidità anche al servizio.

La giovane russa ha le qualità per creare problemi alla favorita, soprattutto se riuscirà a prolungare gli scambi e a variare il ritmo. Tuttavia, l’impatto offensivo di Sabalenka rappresenta un ostacolo importante e potrebbe impedirle di prendere stabilmente il controllo del gioco. La bielorussa parte con maggiori garanzie e resta la nostra scelta.

Muchova in Svitolina-Muchova

Sabalenka in Sabalenka-Andreeva