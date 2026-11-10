Pronostico Juventus-Lyon, Champions femminile: non c’è storia

Juventus-Lyon è una partita della quarta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla
A questi livelli, per le italiane, non c’è storia. Quando vai ad affrontare formazioni come Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco e Lyon, c’è una sola cosa da fare. Cercare in tutti i modi di limitare i danni. Sì, perché sul campo praticamente non c’è storia adesso e non ce ne sarà quasi mai.
Le francesi sono candidate ovviamente, come tutti gli anni, ad arrivare in fondo a questa manifestazione. Hanno già distrutto l’Inter – sei a zero – nel turno precedente, e hanno sette punti in classifica. Sì, c’è stato anche un pareggio. Non hanno subito nemmeno un gol, finora, a dimostrazione di una difesa assai attenta ma soprattutto molto ma molto forte fisicamente. Ed è questo il punto principale: sotto l’aspetto del dinamismo, della forza, delle qualità generali, parliamo di due squadre che lottano per qualcosa di diverso.
La Juve ha iniziato molto bene la sua Champions con sei punti nelle prime tre gare, ma questo è un Monte Everest che di certo non verrà scalato nel mercoledì sera torinese. Anzi, l’obiettivo come detto è cercare di fare bella figura. E bella figura significa non perdere con molti gol di scarto.
Come vedere Juventus-Lyon in diretta tv e in streaming
La sfida Juventus-Lyon è in programma mercoledì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.
Comparazione quote
La vittoria del Lyon è quotata 1.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.90.
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Il pronostico
Lione vincente, dentro un match da almeno tre reti complessive ma tutte da un lato. Quello ospite ovvio. Parliamo di una corazzata europea e di una Juve che se in Europa ha fatto bene in campionato ancora dimostra di essere una squadra in costruzione. Niente partita.
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Le probabili formazioni di Juventus-Lyon
JUVENTUS (3-5-2): Rusek; Lenzini, Rosucci, Salvai; Serturini, Hayashi, Schatzer, Bartel, Carbonell; Redondo, Sarriegi.
LYON (4-3-3): Grohs; Lawrence, Tarciane, Engen, Brand; Yohannes, Wienke, Dumornay; Paralluelo, Katoto, Chawinga.
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