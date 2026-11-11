Pronostico Italia-Francia: Mancini a caccia di conferme, Zizou per blindare il primato

Italia-Francia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

Mancano due turni alla fine della fase a gironi della Nations League 2026-27 e l’Italia è seconda in classifica nel proprio girone, in piena corsa sia per la qualificazione agli ottavi di finale – accedono alla fase ad eliminazione diretta le prime due dei 4 gruppi di Lega A – sia per il primo posto, al momento detenuto dalla Francia di Zinedine Zidane, a +3 sugli azzurri.

Non era scontato, se teniamo conto del fatto che la selezione di Roberto Mancini aveva approcciato questa competizione tra dubbi e malumori, legati ovviamente all’ennesimo fallimento nelle qualificazioni ai Mondiali.

Dopo la sconfitta all’esordio con il Belgio (0-2), l’Italia, anche grazie alle scelte azzeccate del ct – i giovani inseriti nell’undici titolare hanno fatto quasi tutti bene, a cominciare da Kayode e i fratelli Esposito – ha battuto due volte e in maniera netta la Turchia (1-4 e 3-1) e a Saint-Denis se l’è giocata alla pari con la corazzata transalpina (1-1), meritando addirittura qualcosa in più ai punti. Il lavoro, però, non è ancora terminato. Realisticamente l’Italia si contenderà la seconda piazza con il Belgio, che ha un solo punto in meno e che attende la truppa di Mancini allo stadio Re Baldovino di Bruxelles nello scontro diretto di domenica prossima, quello in cui con ogni probabilità si deciderà il passaggio del turno.

La Francia invece è imbattuta – tutte vittorie, ad eccezione del pari con l’Italia – e con un successo avrebbe la certezza di staccare un pass per i quarti. Positivo, nel complesso, l’impatto dell’ex allenatore del Real Madrid, subentrato al suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus e della nazionale Didier Deschamps dopo il Mondiale.

Il ct azzurro riparte dalle certezze

A San Siro Mancini vuole fare nuovamente bella figura, consapevole che un’altra bella prestazione con una delle nazionali più forti di sempre contribuirebbe ad alzare l’autostima di un’Italia in ricostruzione.

Nonostante abbia convocato altri giovani (Cisse, Liberali, Cassano e Lontani), l’assetto sarà quello delle sfide di ottobre. Dunque 4-3-3, con un tridente composto dai fratelli Esposito e da uno tra Vergara, Cisse e Cambiaghi.

Niente da fare per Zaniolo, che ha lasciato il ritiro per motivi personali. Anche a centrocampo Mancini va sull’usato sicuro con Barella, Tonali e Frattesi, quest’ultimo tallonato da Doumbia. Dietro, davanti all’intoccabile Donnarumma, Scalvini e Bastoni, mentre Kayode e Calafiori saranno i due terzini. Dall’altro lato, Zidane potrebbe effettuare qualche esperimento: sulla corsia destra non c’è Kalulu, tornato a casa per un problema muscolare, e il posto se lo giocano Malo Gusto e il terzino del Wolfsburg Kumbedi, che milita nella B tedesca. Il ct della Francia, stante l’infortunio di Lepaul, ha convocato di nuovo Marcus Thuram, un fattore nelle ultime gare dell’Inter.

Come vedere Italia-Francia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Italia e Francia è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Il rendimento offensivo dell’Italia è migliorato sensibilmente e le ultime partite hanno restituito una nazionale più propositiva, capace di trovare con maggiore continuità la via della rete. La Francia, però, rappresenta un banco di prova completamente diverso. I transalpini oltretutto vantano un rendimento recente in trasferta significativo: l’ultimo KO esterno risale a giugno, contro la Spagna, e da allora sono arrivati 9 successi e un pareggio.

I precedenti raccontano di una rivalità storica, con un bilancio complessivo favorevole agli azzurri, capaci di conquistare 19 vittorie nei 42 confronti disputati. Il dato cambia però in maniera sensibile considerando le partite giocate in Italia: la Francia ha vinto le ultime tre trasferte contro gli azzurri. E l’ultimo successo italiano in casa risale addirittura al 1962, un’amichevole disputata a Firenze.

Bleus favoriti secondo i bookmaker ma l’Italia può sfruttare il fattore San Siro e l’entusiasmo ritrovato per mettergli i bastoni tra le ruote. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una partita combattuta, nella quale entrambe potrebbero trovare spazio per colpire.

Le probabili formazioni di Italia-Francia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cisse.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2