Pronostico Turchia-Belgio: da un lato l’orgoglio, dall’altro le motivazioni

Turchia-Belgio è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Nations League della Turchia finora è stata da dimenticare. Nel gruppo 1 di Lega A la selezione del paese euroasiatico le ha perse tutte, dimostrandosi non all’altezza di Francia, Italia e Belgio. Dopo aver ceduto di misura ai Bleus all’esordio, sono arrivati KO pesantissimi contro Italia (1-4 e 3-1 tra andata e ritorno) e Belgio (3-0). Un filotto negativo che, in perfetta continuità con il deludente Mondiale nordamericano – eliminazione dopo la fase a gironi – ha provocato l’esonero di Vincenzo Montella, sollevato dall’incarico un mese fa in seguito alla debacle di Bologna contro gli azzurri.

Le federazione turca questa volta ha preferito guardare “in casa propria”, arruolando Sergen Yalcin, ex allenatore del Besiktas, pronto a fare il suo debutto a Smirne contro il Belgio.

A due giornate dal termine, la Turchia ha poche possibilità di evitare la retrocessione in Lega B: è a -6 dalla terza, con una differenza reti (-9) di gran lunga peggiore rispetto a quella dei Diavoli Rossi, ormai praticamente irraggiungibili. L’unico modo per salvarsi in extremis è provare a vincere le ultime due per chiudere tra le migliori quarte e tentare di conquistare la salvezza agli spareggi con una delle seconde classificate di Lega B.

Diavoli Rossi in piena corsa

Il Belgio, invece, è terzo a -7 dall’Italia e a -3 dalla Francia, dunque in piena corsa per la qualificazione. De Bruyne e compagni, in ogni caso, non possono permettersi di sbagliare le due gare conclusive, sperando che davanti qualcuna inciampi. La rappresentativa allenata da Mark van Bommel ha perso i due match giocati con la Francia (0-1 e 4-1), vincendo quelli con Italia (0-2) e Turchia (3-0).

Possibile 4-4-2 per i padroni di casa, con Çakır tra i pali, Çelik e Kadıoğlu sulle corsie e una coppia offensiva composta da Yılmaz e Akgün. Il Belgio dovrebbe invece affidarsi al 4-3-3, con De Bruyne e Vanaken a dare qualità alla manovra e Lukaku – in ballottaggio con De Ketelaere – come riferimento centrale. Da verificare soprattutto l’assetto del centrocampo, considerando la qualifica di Lavia.

Come vedere Turchia-Belgio in diretta tv e streaming

La sfida Turchia-Belgio è in programma giovedì alle 20:45 al Gursel Aksel Stadium di Smirne, in Turchia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Belgio ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà la Turchia, battuta 3-0 nel confronto precedente. E può sfruttare le fragilità di una difesa che ha incassato mediamente 1.7 reti nelle ultime dieci partite. I padroni di casa proveranno ad approfittare del fattore ambientale, del rientro di alcuni elementi importanti (Çalhanoğlu) e sopratutto della scossa data dal nuovo ct, ma servirà una prestazione decisamente più convincente rispetto a quelle offerte nelle precedenti giornate. Le motivazioni ci spingerebbero ad optare per il 2 secco, abbinato al segno Over 1.5. La sensazione, però, è che non si profili una passeggiata per il Belgio, che potrebbe incassare almeno una rete a Smirne contro una selezione che giocherà principalmente per l’orgoglio. L’X2+Gol ci sembra la combo più intrigante.

Le probabili formazioni di Turchia-Belgio

TURCHIA (4-4-2): Çakır; Çelik, Demiral, Elmali, Kadıoğlu; Guler, Çalhanoğlu, Kokçu, Aydin; Yılmaz, Akgün.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Tielemans, Vanaken; Lukebakio, Lukaku, Godts.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2