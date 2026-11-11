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Pronostico Turchia-Belgio: da un lato l’orgoglio, dall’altro le motivazioni

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Turchia-Belgio è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Nations League della Turchia finora è stata da dimenticare. Nel gruppo 1 di Lega A la selezione del paese euroasiatico le ha perse tutte, dimostrandosi non all’altezza di Francia, Italia e Belgio. Dopo aver ceduto di misura ai Bleus all’esordio, sono arrivati KO pesantissimi contro Italia (1-4 e 3-1 tra andata e ritorno) e Belgio (3-0). Un filotto negativo che, in perfetta continuità con il deludente Mondiale nordamericano – eliminazione dopo la fase a gironi – ha provocato l’esonero di Vincenzo Montella, sollevato dall’incarico un mese fa in seguito alla debacle di Bologna contro gli azzurri.

Yalcin
Pronostico Turchia-Belgio: da un lato l’orgoglio, dall’altro le motivazioni (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le federazione turca questa volta ha preferito guardare “in casa propria”, arruolando Sergen Yalcin, ex allenatore del Besiktas, pronto a fare il suo debutto a Smirne contro il Belgio.

A due giornate dal termine, la Turchia ha poche possibilità di evitare la retrocessione in Lega B: è a -6 dalla terza, con una differenza reti (-9) di gran lunga peggiore rispetto a quella dei Diavoli Rossi, ormai praticamente irraggiungibili. L’unico modo per salvarsi in extremis è provare a vincere le ultime due per chiudere tra le migliori quarte e tentare di conquistare la salvezza agli spareggi con una delle seconde classificate di Lega B.

Diavoli Rossi in piena corsa

Il Belgio, invece, è terzo a -7 dall’Italia e a -3 dalla Francia, dunque in piena corsa per la qualificazione. De Bruyne e compagni, in ogni caso, non possono permettersi di sbagliare le due gare conclusive, sperando che davanti qualcuna inciampi. La rappresentativa allenata da Mark van Bommel ha perso i due match giocati con la Francia (0-1 e 4-1), vincendo quelli con Italia (0-2) e Turchia (3-0).

Lukaku
Pronostico Turchia-Belgio: da un lato l’orgoglio, dall’altro le motivazioni (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Possibile 4-4-2 per i padroni di casa, con Çakır tra i pali, Çelik e Kadıoğlu sulle corsie e una coppia offensiva composta da Yılmaz e Akgün. Il Belgio dovrebbe invece affidarsi al 4-3-3, con De Bruyne e Vanaken a dare qualità alla manovra e Lukaku – in ballottaggio con De Ketelaere – come riferimento centrale. Da verificare soprattutto l’assetto del centrocampo, considerando la qualifica di Lavia.

Come vedere Turchia-Belgio in diretta tv e streaming

La sfida Turchia-Belgio è in programma giovedì alle 20:45 al Gursel Aksel Stadium di Smirne, in Turchia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Belgio ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà la Turchia, battuta 3-0 nel confronto precedente. E può sfruttare le fragilità di una difesa che ha incassato mediamente 1.7 reti nelle ultime dieci partite. I padroni di casa proveranno ad approfittare del fattore ambientale, del rientro di alcuni elementi importanti (Çalhanoğlu) e sopratutto della scossa data dal nuovo ct, ma servirà una prestazione decisamente più convincente rispetto a quelle offerte nelle precedenti giornate. Le motivazioni ci spingerebbero ad optare per il 2 secco, abbinato al segno Over 1.5. La sensazione, però, è che non si profili una passeggiata per il Belgio, che potrebbe incassare almeno una rete a Smirne contro una selezione che giocherà principalmente per l’orgoglio. L’X2+Gol ci sembra la combo più intrigante.

Le probabili formazioni di Turchia-Belgio

TURCHIA (4-4-2): Çakır; Çelik, Demiral, Elmali, Kadıoğlu; Guler, Çalhanoğlu, Kokçu, Aydin; Yılmaz, Akgün.
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Tielemans, Vanaken; Lukebakio, Lukaku, Godts.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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