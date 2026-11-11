Pronostico Sonego-Tabilo: un’altra prova di maturità per l’azzurro

Sonego-Tabilo, Lorenzo cerca un posto nei quarti di finale a Stoccolma dopo il successo su Halys: analisi, stato di forma dei giocatori e pronostico del match.

Lorenzo Sonego si è guadagnato con grande merito un posto al secondo turno dell’Atp 250 di Stoccolma: dopo aver superato le qualificazioni, il torinese ha fatto fuori Quentin Halys in due set, sudando molto meno di quanto ci aspettassimo, in tutta sincerità, e imponendosi su un avversario che arrivava da un buon percorso al Masters 1000 di Parigi. Un successo che conferma, oltre che la sua determinazione, la sua capacità di adattarsi alle condizioni del cemento indoor svedese.

Il prossimo ostacolo che incontrerà lungo il suo cammino si chiama Alejandro Tabilo: il cileno, quarta testa di serie, ha beneficiato di un bye al primo turno e farà quindi il suo esordio direttamente contro l’azzurro. Avrà dunque un certo vantaggio sul piano del recupero, a maggior ragione se consideriamo che Sonego ha già disputato tre incontri in pochi giorni.

Per Lorenzo, in ogni caso, si tratta di un’occasione importante per prolungare il proprio cammino in un torneo nel quale ha già dimostrato di poter trovare buone sensazioni. Tabilo possiede qualità e un gioco mancino potenzialmente insidioso, ma il rendimento del piemontese sul cemento indoor e la fiducia accumulata dopo il successo su Halys rendono il confronto tutt’altro che proibitivo.

Sonego-Tabilo: il pronostico

Il percorso dell’azzurro merita attenzione, non fosse altro perché le due vittorie ottenute nelle qualificazioni contro Olle Wallin e Inaki Montes-De La Torre gli hanno permesso di prendere confidenza con il campo e con la velocità del cemento indoor. Il successo su Halys ha aggiunto un’ulteriore iniezione di fiducia, confermando che Lorenzo può essere competitivo anche contro avversari di buon livello.

Tabilo, dal canto suo, è un giocatore con qualità e un’esperienza ormai consolidata nel circuito maggiore. Il cileno ha costruito gran parte dei suoi risultati migliori sulla terra battuta, ma non sarebbe corretto considerarlo poco pericoloso sulle superfici rapide. Il suo gioco mancino può creare problemi a Sonego, soprattutto se riuscirà a prendere l’iniziativa negli scambi e a sfruttare le occasioni in risposta.

La differenza potrebbe farla proprio il ritmo partita. Lorenzo arriva con tre incontri consecutivi alle spalle, mentre Tabilo deve ancora rompere il ghiaccio in questa edizione del torneo. Da una parte c’è la freschezza del cileno, dall’altra la fiducia di un italiano che sembra aver trovato finalmente una buona continuità. Considerando le caratteristiche della superficie e quanto mostrato finora a Stoccolma, preferiamo dare fiducia al torinese, pur aspettandoci una sfida tutt’altro che semplice.

Sonego in Sonego-Tabilo