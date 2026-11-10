Melichar-Bucsa vs Paolini-Errani: la coppia azzurra vuole un’altra notte da protagonista

Melichar-Bucsa vs Paolini-Errani, che sfida alle Wta Finals: analisi della partita del gruppo 2, risultati all’esordio e pronostico sul doppio.

Le Wta Finals entrano nel vivo anche per quanto riguarda il torneo di doppio, con Sara Errani e Jasmine Paolini attese da un secondo appuntamento importante nel gruppo 2. Le azzurre hanno cominciato la competizione nel migliore dei modi, riuscendo a superare una delle coppie più accreditate del tabellone dopo una partita che sembrava essersi messa in salita.

Dall’altra parte della rete ci saranno Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, anche loro reduci da un esordio vincente: le due hanno confermato subito di poter essere competitive in questo torneo, imponendosi nettamente su Ellen Perez e Demi Schuurs. Non si tratta quindi di avversarie da sottovalutare, men che meno considerando la qualità dell’esperienza internazionale di entrambe.

La partita, in programma nella notte italiana tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre, mette in palio un successo che potrebbe avvicinare sensibilmente la qualificazione alle semifinali. Per Errani e Paolini sarà fondamentale ripartire dalle buone indicazioni del debutto, senza però concedere alle avversarie la possibilità di prendere il controllo degli scambi.

Melichar-Bucsa vs Paolini-Errani: il pronostico

Bucsa e Melichar-Martinez hanno impressionato all’esordio, liquidando Perez e Schuurs con un doppio 6-0, 6-4. Dopo aver dominato il primo parziale, hanno saputo reagire anche nel secondo, quando si sono trovate sotto 1-4, infilando cinque game consecutivi. Una dimostrazione di solidità e capacità di gestione che conferma la pericolosità della coppia. Errani e Paolini, tuttavia, hanno dalla loro una maggiore continuità di rendimento insieme e arrivano alle Finals dopo aver conquistato il titolo di Tokyo. La rimonta contro Siniakova e Townsend, battute 4-6, 6-1, 10-8, ha inoltre mostrato quanto le italiane sappiano cambiare marcia quando riescono a trovare ritmo e coordinazione.

Il confronto si preannuncia equilibrato, ma la capacità di Errani di leggere il gioco a rete e la potenza di Paolini da fondo possono fare la differenza. Le azzurre hanno già dimostrato di saper gestire situazioni complicate e, dopo un debutto così convincente contro una coppia di altissimo livello, meritano fiducia. Bucsa e Melichar-Martinez hanno qualità ed esperienza, ma scegliamo le italiane, puntando sulla loro intesa e sulla continuità mostrata nelle ultime settimane.

Paolini-Errani in Melichar-Bucsa vs Paolini-Errani