Pronostico Musetti-Humbert: un mancino potente sulla strada del toscano

Musetti-Humbert si giocherà a Stoccolma giovedì 12 novembre: analisi del quarto di finale, ultime prestazioni dei due tennisti e pronostico sulla sfida indoor.

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Ugo Humbert nei quarti di finale dell’Atp 250 di Stoccolma. Il toscano ha raggiunto questo appuntamento dopo aver superato senza particolari difficoltà il britannico Toby Samuel, battuto 6-1 6-4 in poco più di un’ora. Un esordio convincente per il terzo favorito del tabellone, che ha potuto gestire il match senza spendere troppe energie.

Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario decisamente più impegnativo di quello precedente: Humbert, settima testa di serie e finalista nella passata edizione del torneo svedese, ha conquistato il pass per i quarti battendo Borna Gojo con il punteggio di 6-2 6-4. Il francese aveva già superato Adolfo Daniel Vallejo al debutto e confermato, dinque, di trovarsi a proprio agio sulle superfici rapide.

La sfida si giocherà giovedì 12 novembre sul cemento indoor, una condizione che può esaltare il servizio mancino e le accelerazioni di Humbert. Musetti, reduce dal titolo conquistato a Lione e protagonista di una stagione che lo ha visto spesso frenato dagli infortuni, vuole invece sfruttare il torneo svedese per dare continuità ai segnali positivi delle ultime settimane.

Musetti-Humbert: il pronostico

Non ci sono precedenti ufficiali tra i due nel circuito maggiore, quindi il confronto di Stoccolma rappresenterà un primo incrocio. Humbert ha caratteristiche potenzialmente scomode per l’azzurro: il servizio mancino può aprire il campo e consentirgli di comandare gli scambi con il diritto, soprattutto su una superficie veloce. Il francese, inoltre, conosce bene le condizioni di gioco del torneo e ha già dimostrato nella passata stagione di poter arrivare fino in fondo. Musetti, però, dispone di un bagaglio tecnico più vario, con il rovescio a una mano e la capacità di cambiare ritmo e traiettoria che possono togliere certezze a un avversario abituato a giocare in progressione.

La vittoria contro Samuel ha permesso a Lorenzo di prendere confidenza con il campo, mentre il successo di Lione rappresenta un’iniezione di fiducia importante. Humbert è un avversario pericoloso, soprattutto se riuscirà a ottenere percentuali elevate con la prima di servizio, ma l’azzurro sembra avere più soluzioni per adattarsi alle diverse situazioni della partita. Se riuscirà a contenere l’aggressività iniziale del francese e a trascinarlo in scambi più articolati, potrà far valere la propria superiorità sul piano della costruzione del gioco. La nostra scelta è Musetti.

Musetti in Musetti-Humbert