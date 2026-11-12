Pronostico Perez/Schuurs-Errani/Paolini: ancora un test prima delle semifinali

WTA Finals, Perez/Schuurs-Errani/Paolini: le italiane, già qualificate alle semifinali, cercano un’altra vittoria. Precedenti e pronostico della sfida.

Le WTA Finals di Indian Wells si avvicinano alla conclusione della fase a gironi e per Sara Errani e Jasmine Paolini il bilancio è già particolarmente positivo: le due azzurre hanno conquistato la qualificazione alle semifinali con un turno d’anticipo, assicurandosi anche il primo posto nel gruppo 2. Un risultato importante, soprattutto perché nelle due precedenti partecipazioni non erano mai riuscite a superare il round robin.

L’ultimo appuntamento del girone, in programma giovedì 12 novembre, le mette di fronte a Ellen Perez e Demi Schuurs. La coppia australiana-olandese ha invece perso entrambe le partite disputate e non può più raggiungere la fase a eliminazione diretta. Per le italiane, dunque, non ci sono più calcoli da fare in chiave qualificazione, ma resta la possibilità di arrivare alle semifinali con un’ulteriore prova convincente.

Il percorso delle campionesse di Tokyo è stato finora tutt’altro che banale: all’esordio hanno superato Katerina Siniakova e Taylor Townsend al match tie-break, rimontando dopo aver ceduto il primo set; nella seconda partita hanno ripetuto l’impresa contro Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, imponendosi ancora in tre set. Due vittorie contro coppie di valore che certificano la capacità delle azzurre di restare lucide anche nei momenti più delicati.

Perez/Schuurs-Errani/Paolini: il pronostico

Perez e Schuurs, dicevamo, arrivano all’appuntamento dopo due sconfitte: la prima contro Bucsa e Melichar-Martinez, che si sono imposte 6-0 6-4, la seconda contro Siniakova e Townsend, vittoriose in due set. Le avversarie hanno mostrato difficoltà nel trovare continuità e, soprattutto, non hanno ancora trovato il modo di invertire la rotta in un girone particolarmente impegnativo. La loro eliminazione anticipata potrebbe inoltre incidere sulle motivazioni.

Errani e Paolini hanno invece dimostrato di avere un livello di gioco e una tenuta mentale superiori, riuscendo a gestire due incontri complicati senza perdere la fiducia dopo un primo set negativo. È vero che il passaggio del turno è già garantito e che la semifinale rappresenta l’obiettivo principale, ma le italiane hanno l’occasione di consolidare ulteriormente il proprio gioco prima della fase decisiva. Considerando quanto visto finora e le difficoltà delle avversarie, la coppia azzurra parte con i favori del pronostico.

Errani/Paolini in Perez/Schuurs-Errani/Paolini