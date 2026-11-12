Pronostico Barcellona-Arsenal, Champions femminile: un anno dopo la rivincita

Barcellona-Arsenal è una partita della quarta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

L’ultimo confronto tra queste due squadre è una partita di “poco conto“: parliamo infatti della finale di Champions League dello scorso anno quando l’Arsenal, in maniera del tutto inaspettata, ha avuto la meglio sul Barcellona. Una partita, allora, che le catalane hanno dominato. Ma le londinesi sono riuscite con fortuna, e anche con merito, a portare a casa.

Adesso la situazione non è che sia diversa. Il leit-motiv del match sarà identico: da un lato le spagnole vogliono vincere, possono vincere perché hanno una rosa assai forte, l’Arsenal cercherà in tutti i modi di ripartite in contropiede. Ma sarà complicato anche recuperare palla. Perché le blaugrana fanno davvero un tipo di calcio diverso. Totale. E lo dimostrano in ogni partita.

Ora, è evidente che ci sia una squadra favorita e che senza dubbi vincerà la partita. Ed è evidente che il match regalerà almeno tre o quattro reti complessive che potrebbero anche essere segnate da una sola squadra. Ma comunque, sotto, andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere.

Come vedere Barcellona-Arsenal in diretta tv e in streaming La sfida Barcellona-Arsenal è in programma giovedì alle 18:45 Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire. Comparazione quote La vittoria del Barcellona è quotata 1.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 2.25. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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ARSENAL (4-2-3-1): Misa; Fox, Williamson, Catley, Hinds; Little, Stanway; Baum, Smith, Foord; Russo. POSSIBILE RISULTATO: 4-0