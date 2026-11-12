Pronostico Olanda-Grecia: il muro ellenico spaventa Xavi

Olanda-Grecia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ci troviamo nel gruppo 2 di Lega A, a due giornate dal termine uno dei più equilibrati di questa Nations League, nonché uno di quelli che potrebbero regalare maggiori sorprese. Quasi nessuno, infatti, aveva considerato la crescita esponenziale della Grecia, ancora imbattuta dopo le prime quattro gare. Gli ellenici hanno sbalordito tutti nella finestra di settembre, battendo in trasferta sia la Serbia (1-2) sia la Germania (0-1) e volando in testa alla classifica.

Ma anche in quella di ottobre non sono stati da meno, pareggiando 2-2 con l’Olanda a Salonicco e fermando nuovamente i tedeschi (0-0). Ciò significa che la possibilità di qualificarsi tra le prime due è più concreta che mai, soprattutto perché nell’ultima giornata gli uomini di Ivan Jovanovic incontreranno, in casa, il fanalino di coda Serbia. La classifica di questo gruppo vede, al momento, Olanda e Grecia appaiate a quota 8 punti, Germania terza a 5 e Serbia praticamente fuori dai giochi – e destinata alla retrocessione in Lega B, a meno di miracoli – impantanata a quota zero.

Per gli Oranje è quasi un match ball

L’Olanda invece ha una sorta di match ball alla Cruijff Arena di Amsterdam: se gli Oranje dovessero spuntarla sui greci volerebbero a quota 11 ed arriverebbero allo scontro diretto coi tedeschi di lunedì prossimo nella più idilliaca delle situazioni (la qualificazione potrebbe diventare già matematica se la Germania non riuscisse ad avere la meglio sulla Serbia, un’ipotesi decisamente remota).

Xavi, dallo scorso agosto ct degli Oranje, gioisce per il recupero di de Jong, pronto a restituire geometrie e personalità alla mediana. Non mancano, tuttavia, le assenze pesanti: van Dijk e Brobbey hanno lasciato il ritiro per problemi fisici, mentre Depay e Bergwijn non sono a disposizione. L’ex allenatore del Barça dovrà quindi ridisegnare soprattutto la struttura difensiva e pensare a nuove soluzioni offensive, con Malen, Gakpo e gli altri interpreti del reparto chiamati a prendersi maggiori responsabilità. Gli ospiti dovranno tuttavia fare a meno degli squalificati Zafeiris e Saliakas, mentre il rientro di Tzolis aggiunge qualità al reparto offensivo. Jovanovic, in ogni caso, in attacco dispone di attaccanti ispiratissimi come il fromboliere del Como Douvikas, attuale capocannoniere della Champions League, e il bomber del Benfica Pavlidis.

Come vedere Olanda-Grecia in diretta tv e streaming

Olanda-Grecia, in programma venerdì alle 20:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi, si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il rendimento casalingo dell’Olanda resta comunque incoraggiante: nelle ultime sette gare interne la squadra ha realizzato 1.86 gol di media (xG creati 1.69). Numeri che suggeriscono una buona capacità di costruire occasioni, anche contro una Grecia organizzata e difficile da superare. Il fattore campo e la maggiore qualità complessiva spingono il pronostico verso la selezione di Xavi, ma la continuità degli ellenici rende poco conveniente immaginare una partita a senso unico. Come all’andata, immaginiamo una gara da almeno due gol complessivi: un buon compromesso è la doppia chance interna unita al Multigol 2-4, ma si può valutare anche il Gol (quote leggermente in calo su questo segno).

Le probabili formazioni di Olanda-Grecia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Timber, van Hecke, van de Ven, Maatsen; de Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Retsos, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Masouras, Kourbelis, Karetsas, Kyziridis; Pavlidis, Ioannidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1