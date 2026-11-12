Pronostico Moldavia-Kazakistan: l’occasione verrà sfruttata

Moldavia-Kazakistan è una partita valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non sono chiuse ancora le possibilità per la Moldavia di andare avanti in questa Nations League. Di prendersi almeno i playoff. Basta battere il Kazakistan, intanto, e poi fare punti anche nell’ultima giornata.

Su una cosa non ci sono dubbi, ad oggi. Soprattutto perché il cammino dei padroni di casa è migliore di quello degli ospiti: quattro punti contro due. E anche la vittoria nel match d’andata è un segnale, nonostante il ranking dice che gli ospiti siano avanti di diverse posizioni. Ma la Moldavia sta dimostrando al momento di avere delle qualità, di essere una nazionale comunque in crescita e che vuole migliorare.

Inoltre, il Kazakistan, nelle ultime sei partite, non è mai riuscito a vincere nemmeno una volta. Un trend negativo che dovrebbe continuare fino a questo match. Per la Moldavia è un’occasione assai importante. Che verrà sfruttata.

Come vedere Moldavia-Kazakistan in diretta tv e streaming

La sfida Moldavia-Kazakistan è in programma venerdì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Non ci aspettiamo lo spettacolo, il livello qualitativo rimane basso, nonostante tutto. La Moldavia ha un’occasione importante e se la prenderà, contro un Kazakistan in caduta libera e che non riesce in nessun modo a dare uno slancio alle proprie prestazioni.

Le probabili formazioni di Moldavia-Kazakistan

MOLDAVIA (4-4-2): Celeadnic; Reabciuk, Baboglo, Iovu, Dumbravanu; Motpan, Perciun, Cojocari, Fratea; Popescu, Clescenco.

KAZAKISTAN (4-4-2): Pokatilov; Alip, Kassym, Zhagorov, Tapalov; Ashirbek, Kuat, Zhukov, Amir; Kenzhebek, Karimov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0