Pronostico Scozia-Macedonia del Nord: stavolta non c’è margine d’errore

Scozia-Macedonia del Nord è una partita di Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
La Scozia torna a giocare davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di riscattare una prima parte di Nations League al di sotto delle aspettative: quattro punti raccolti in altrettante giornate non sono bastati per restare in corsa per la promozione in Lega A, ma la sfida contro l’ultima classificata offre l’occasione per chiudere nel modo migliore il percorso casalingo. La sconfitta per 1-2 contro la Slovenia ha lasciato qualche rimpianto, dopo il successo ottenuto proprio sul campo degli avversari di giornata.
La Macedonia del Nord arriva a Glasgow in una situazione decisamente più complicata, in quanto il bilancio è di quattro sconfitte in quattro partite, nessun punto e soprattutto zero gol segnati: il bilancio racconta le difficoltà di una squadra che non è mai riuscita a trovare una soluzione offensiva. Anche i risultati sono stati pesanti, con tre reti incassate dalla Svizzera in entrambe le occasioni e due dalla Slovenia e dalla Scozia. Per evitare di chiudere il girone all’ultimo posto, sarà necessario vincere.
La formazione britannica ha mostrato qualche limite, ma può contare su un organico più attrezzato e su un precedente recente favorevole: il 2-0 conquistato in trasferta a inizio ottobre. La Macedonia del Nord dovrà inevitabilmente esporsi per cercare il risultato, ma proprio questa necessità potrebbe lasciare spazi agli avversari. Il fattore campo e la maggiore qualità individuale rendono la Scozia favorita.
Come vedere Scozia-Macedonia del Nord in diretta tv e streaming
La partita tra Scozia e Macedonia si gioca venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
La Scozia ha l’opportunità di sfruttare il fattore campo contro una squadra che finora ha mostrato enormi difficoltà in entrambe le fasi. Il dato più eloquente riguarda l’attacco ospite, ancora fermo a zero reti dopo quattro giornate. Anche il precedente diretto, vinto dagli scozzesi per 2-0, conferma il divario emerso tra le due nazionali.
La Macedonia del Nord ha bisogno di una vittoria, ma dovrà cambiare radicalmente il proprio rendimento per riuscire a impensierire gli avversari. La maggiore esperienza e qualità della Scozia fanno pendere il pronostico dalla parte dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Scozia-Macedonia del Nord
SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Hickey, Hendry, Binks; Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; McTominay; McBurnie.
MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Ilievski, Meljichi, Misliu, Alioski; Elmas, Atanasov; Mitrovski, Bardhi, Doriev; Rastoder.
PROBABILE RISULTATO: 2-0
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