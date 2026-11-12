Pronostico Austria-Irlanda: la rincorsa passa da una trasferta complicata

Austria-Irlanda è una partita della quinta giornata di Nations League e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
L’Austria si presenta all’appuntamento da prima della classe, ma il margine sulle inseguitrici è tutt’altro che rassicurante. La quinta giornata della Nations League mette infatti di fronte due Nazionali che hanno ancora obiettivi importanti da raggiungere: i padroni di casa vogliono difendere il primato, mentre l’Irlanda ha bisogno di una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni di promozione.
La formazione guidata da Ralf Rangnick ha raccolto 8 punti nelle prime quattro giornate, senza conoscere la sconfitta. Due vittorie convincenti contro Israele e Kosovo, entrambe per 3-1, hanno permesso agli austriaci di conquistare la vetta del girone. In trasferta, però, il rendimento è stato meno brillante, con i pareggi contro Irlanda e Kosovo che hanno lasciato qualche rimpianto.
L’Irlanda occupa invece il terzo posto con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il successo per 3-0 in Israele ha dimostrato le potenzialità della squadra, che ha però rallentato con i due pareggi interni contro Austria e Israele. La distanza dalla vetta è ancora colmabile, ma un altro risultato negativo rischierebbe di compromettere definitivamente la rincorsa. Le motivazioni non mancano da entrambe le parti, così come gli argomenti per aspettarsi una sfida combattuta.
Come vedere Austria-Irlanda in diretta tv e streaming
Austria-Irlanda si gioca sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
L’Austria ha dimostrato di avere un rendimento decisamente convincente davanti al proprio pubblico, dove ha superato sia Israele sia Kosovo con il risultato di 3-1. La squadra di Rangnick ha inoltre il vantaggio di presentarsi all’appuntamento da prima della classe e con la possibilità di consolidare la propria posizione. L’Irlanda, invece, è obbligata a cercare il successo per rientrare nella corsa alla promozione, ma i due pareggi casalinghi hanno complicato parecchio il suo percorso.
Nonostante gli austriaci abbiano sempre concesso almeno una rete nelle prime quattro giornate, il fattore campo e il rendimento complessivo suggeriscono di concedere loro fiducia. L’Irlanda ha qualità e motivazioni per rendere la serata complicata, ma la soluzione più prudente è puntare sulla doppia chance 1X, coprendo così anche l’eventualità di un pareggio.
Le probabili formazioni di Austria-Irlanda
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Wöber; Seiwald, X. Schlager; Wimmer, Baumgartner, Schmid; Adamu.
IRLANDA (4-2-3-1): Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea, Egan; Manning, Molumby; Knight, Moylan, Parrott; Ogbene.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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