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Pronostico Giappone-Brasile: un anno fa la prima e unica volta

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Giappone-Brasile è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Terzo confronto in poco più di un anno tra Giappone e Brasile, che si sono affrontate in amichevole nell’ottobre del 2025 e poi al Mondiale. Ora, l’amichevole, quella che ha avuto poco valore, è stata vinta dai giapponesi che, però, al Mondiale, sono stati eliminati dalla squadra di Ancelotti.

Pronostico Giappone-Brasile
Pronostico Giappone-Brasile: un anno fa la prima e unica volta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non vuole dare la possibilità il tecnico italiano a questa nazionale di pensare di potersela giocare nuovamente. O di poter pensare di potersela giocare sempre contro il Brasile. Ecco perché manderà in campo, Carletto, uno delle migliori formazioni possibili con un tridente importante. E spera, tra le altre cose, che Vinicius possa riuscire a mettersi alle spalle il momento di certo non positivo con il Real Madrid con la maglia della propria nazionale addosso.

Ora, il Giappone vorrà comunque far capire di aver alzato ulteriormente il proprio livello. E ci aspetto comunque una buona prestazione da parte dei padroni di casa. Ma la qualità dei brasiliani verrà tutta fuori alla fine di questo match. Sotto vi diciamo il pronostico e come la vediamo realmente questa sfida.

Come vedere Giappone-Brasile in diretta tv e in streaming

Come vedere Giappone-Brasile
Come vedere Giappone-Brasile in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Giappone-Brasile, in programma sabato 14 novembre alle 11:15, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La quota del gol è in salita. Occhio, perché potrebbe anche aumentare e la partita, secondo noi, almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare. Poi occhio anche alla vittoria del Brasile, magari con un gol di Vinicius.

Le probabili formazioni di Giappone-Brasile

GIAPPONE (3-4-2-1): Z. Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura; Kubo, Maeda; Ogawa.
BRASILE (4-3-3): Bento; Wesley, Jair Cunha, Gabriel, Augusto; Bontempo, Gomes, Santos; Rayan, Endrick, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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