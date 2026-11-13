Pronostico Giappone-Brasile: un anno fa la prima e unica volta

Giappone-Brasile è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Terzo confronto in poco più di un anno tra Giappone e Brasile, che si sono affrontate in amichevole nell’ottobre del 2025 e poi al Mondiale. Ora, l’amichevole, quella che ha avuto poco valore, è stata vinta dai giapponesi che, però, al Mondiale, sono stati eliminati dalla squadra di Ancelotti.
Non vuole dare la possibilità il tecnico italiano a questa nazionale di pensare di potersela giocare nuovamente. O di poter pensare di potersela giocare sempre contro il Brasile. Ecco perché manderà in campo, Carletto, uno delle migliori formazioni possibili con un tridente importante. E spera, tra le altre cose, che Vinicius possa riuscire a mettersi alle spalle il momento di certo non positivo con il Real Madrid con la maglia della propria nazionale addosso.
Ora, il Giappone vorrà comunque far capire di aver alzato ulteriormente il proprio livello. E ci aspetto comunque una buona prestazione da parte dei padroni di casa. Ma la qualità dei brasiliani verrà tutta fuori alla fine di questo match. Sotto vi diciamo il pronostico e come la vediamo realmente questa sfida.
Come vedere Giappone-Brasile in diretta tv e in streaming
Giappone-Brasile, in programma sabato 14 novembre alle 11:15, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Brasile è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La quota del gol è in salita. Occhio, perché potrebbe anche aumentare e la partita, secondo noi, almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare. Poi occhio anche alla vittoria del Brasile, magari con un gol di Vinicius.
Le probabili formazioni di Giappone-Brasile
GIAPPONE (3-4-2-1): Z. Suzuki; Seko, Itakura, Ito; Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura; Kubo, Maeda; Ogawa.
BRASILE (4-3-3): Bento; Wesley, Jair Cunha, Gabriel, Augusto; Bontempo, Gomes, Santos; Rayan, Endrick, Vinicius Jr.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus