Pronostici League One e League Two 14 novembre: cinque sfide da tenere d’occhio

League One e League Two, i campionati minori d’oltremanica regalano diverse sfide interessanti in un fine settimana in cui i tornei principali sono fermi per la sosta.

La sosta per gli impegni delle nazionali ferma diversi dei principali campionati europei, ma in Inghilterra il pallone continua a rotolare anche nelle categorie inferiori.

Sabato 14 novembre i riflettori sono puntati su League One e League Two. Abbiamo scelto 5 incontri che offrono spunti interessanti per chi cerca occasioni sui campi britannici. Partiamo dalla terza serie del sistema calcistico inglese, dove il Wigan vuole allontanarsi dalla zona calda e il Barnsley punta a ritrovare continuità.

I Latics hanno avuto un avvio disastroso, arrivando a occupare l’ultimo posto e incassando 22 reti, uno dei peggiori bilanci difensivi della categoria. Qualcosa, però, sembra essersi mosso nelle ultime settimane.

La squadra di Gary Caldwell ha ritrovato fiducia grazie a una serie di risultati positivi, tra campionato e coppe. E proverà a sfruttare nuovamente il fattore campo. Dall’altra parte c’è un Barnsley altrettanto in difficoltà, reduce da 8 giornate senza vittorie in League One e con una retroguardia che ha già incassato 22 gol, proprio come il Wigan. Le recenti goleade in FA Cup ed EFL Trophy hanno restituito un po’ di entusiasmo agli ospiti, ma resta da capire se riusciranno finalmente a trasferire questa brillantezza anche in campionato. Da provare il Multigol 1-2 Ospite. Il Barnsley, infatti, ha bisogno di una reazione. E potrebbe trovare almeno una rete contro una difesa che concede parecchio.

In League One si sfidano anche Sheffield Wednesday e Plymouth, partita che promette spettacolo. Gli Owls inaugurano il nuovo corso con Dave Challinor dopo l’esonero di Henrik Pedersen, ma il momento resta complicato: 4 gare consecutive senza vittorie in campionato e una recente pesante sconfitta in EFL Trophy contro l’Accrington Stanley.

Il Plymouth, invece, occupa il quinto posto e arriva da quattro partite senza sconfitte, comprese due vittorie nelle coppe. La distanza in classifica è di appena 3 punti e gli ospiti hanno dimostrato di possedere un attacco capace di colpire con continuità. Il cambio in panchina potrebbe dare una scossa allo Sheffield, ma anche la difesa dei padroni di casa ha mostrato qualche fragilità. La soluzione più convincente è il Gol: entrambe hanno motivi per cercare la vittoria e le caratteristiche offensive di entrambe lasciano immaginare una partita con numerose occasioni.

In League Two il Salford detta legge

Scendiamo adesso in League Two, categoria che vede al momento il Salford dettare legge. I Lions sono primi in classifica e vogliono prolungare una striscia impressionante di 8 vittorie consecutive in campionato.

La squadra di Peter Cklamovski ha superato pure l’Exeter nell’ultimo turno e sta attraversando il momento migliore della stagione. La visita del Northampton, invece, arriva in una fase decisamente delicata per gli ospiti. Sono in zona retrocessione, faticano a trovare la via del gol ed hanno raccolto risultati poco convincenti nelle ultime settimane. Qualche segnale positivo arriva dalle trasferte, nelle quali il Northampton è comunque riuscito a segnare in 4 delle ultime 5 occasioni, ma il divario di rendimento tra le due squadre è evidente. Il Salford, secondo noi, ha tutte le carte in regola per conquistare altri tre punti, senza necessariamente dover trasformare la partita in una goleada (1+Multigol 1-4).

Più equilibrata la sfida tra Bristol Rovers e Chesterfield. I Pirates hanno deluso le aspettative estive ed oggi occupano una posizione di classifica poco rassicurante, dopo una lunga serie di risultati negativi in campionato. Il successo per 2-0 in FA Cup contro il Cambridge United ha interrotto il digiuno di vittorie, ma non cancella le difficoltà mostrate nelle precedenti settimane.

Il Chesterfield, al contrario, arriva da una spettacolare affermazione per 4-3 contro lo Yeovil e può contare su un reparto offensivo particolarmente prolifico. Nelle ultime dieci partite ha realizzato una media di 2.4 reti, ma concede altrettanto spazio agli avversari. Nove delle ultime dieci gare degli ospiti hanno visto entrambe le squadre andare a segno, dato che racconta bene la loro natura offensiva e le difficoltà nella fase di non possesso. Il consiglio è sulla combo X2+Over 1.5. Il Bristol Rovers non offre ancora garanzie sufficienti per essere considerato favorito, mentre il Chesterfield ha la qualità per evitare la sconfitta e contribuire a una partita con almeno due reti complessive.

Chiudiamo con Exeter-Cheltenham, una sfida nella quale i padroni di casa partono con qualche certezza in più. L’Exeter ha perso soltanto una delle ultime 8 partite in tutte le competizioni e ha conquistato 3 vittorie nelle ultime 4 gare casalinghe di campionato.

La squadra di Matt Taylor ha mostrato una buona organizzazione difensiva, anche se i dati sugli xG concessi invitano a non ritenere la loro retroguardia completamente impermeabile.

Il Cheltenham, reduce da un pesante 4-0 contro l’Oxford United in EFL Trophy, ha invece raccolto 4 sconfitte consecutive in trasferta, subendo una media di oltre tre reti a partita. Il successo in FA Cup contro l’Halifax ha restituito fiducia, ma il rendimento lontano da casa rimane un problema. L’Exeter ha quindi l’occasione di sfruttare il proprio momento positivo, ma la prudenza suggerisce di non escludere un pareggio. La giocata scelta è 1X+Under 3.5, combo che tiene conto della solidità interna dei Grecians e delle difficoltà offensive mostrate dagli ospiti lontano dal proprio pubblico.

La nostra multipla

EXETER-CHELTENHAM (League Two) 1X+Under 3.5

WIGAN-BARNSLEY (League One) Multigol 1-2 Ospite

BRISTOL ROVERS-CHESTERFIELD (League Two) X2+Over 1.5

SALFORD-NORTHAMPTON (League Two) 1+Multigol 1-4

SHEFFIELD WEDNESDAY-PLYMOUTH (League One) Gol

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Sheffield Wednesday-Plymouth è quotato a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet. Il segno “Multigol 1-2 Ospite” in Wigan-Barnsley è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.56 su Sportbet.

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