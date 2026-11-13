Home » CALCIO » Pronostico Romania-Polonia: vittoria per l’ultima speranza

Pronostico Romania-Polonia: vittoria per l’ultima speranza

di

Romania-Polonia è una partita valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Romania ha zero punti e vede da vicino la retrocessione. La Polonia di punti ne ha quattro e spera di vincere per giocarsi poi all’ultima giornata la possibilità di giocarsi la promozione attraverso i playoff.

Pronostico Romania-Polonia
Pronostico Romania-Polonia: vittoria per l’ultima speranza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La partita in questione, quindi, mette in palio dei punti pesantissimi. Anche se i padroni di casa, c’è da dirlo, avrebbero bisogno di un vero e proprio miracolo per non finire nella Lega C di questa Nations League. Una fase difensiva orribile per la Romania, che in sole quattro partite è riuscita a prendere 13 gol. Mamma mia. La Polonia, invece, di reti ne ha prese quattro ma soprattutto in quattro partite ne ha fatti sette. E quindi anche i numeri ci aiutano a dire questo.

La Polonia ha ancora possibilità, insomma, di andare avanti. E questa partita potrebbe aumentare la voglia di provarci anche la prossima settimana. Ecco quindi che si apre serenamente lo scenario di una vittoria esterna.

Come vedere Romania-Polonia in diretta tv e streaming

La sfida Romania-Polonia è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Polonia è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.63 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La vittoria della Polonia, per quello che vi abbiamo raccontato sopra, ci pare scontata. Non semplice, ma alla fine le motivazioni dovrebbero riuscire a fare la differenza. Un match anche da almeno un gol per squadra, con quota in calo.

Le probabili formazioni di Romania-Polonia

ROMANIA (4-2-3-1): Hindrick; Ratiu, Dragusin, Ilie, Bancu; Ghita, Dragomir; Man, Hagi, Coman; Birligea;
POLONIA (4-1-4-1): Dragowski; Cash, Potulski, Kiwior, Frankowski; Nowak; Swiderski, Szymanski, Zielinski, Zalewski; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Fiorentina-Juventus

Pronostico Fiorentina-Juventus: una certezza ce l’abbiamo

Pronostico Inter-Como

Pronostico Inter-Como: 21 anni fa l’ultima volta

Pronostico Monza-Atalanta

Pronostico Monza-Atalanta: la striscia si ferma a sette