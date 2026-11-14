Atp Finals, subito due sfide ad alta tensione: i pronostici di lunedì

Alcaraz cerca conferme contro Tiafoe, mentre Cobolli debutta alle Finals contro Medvedev: analisi e pronostici delle partite di lunedì a Torino.

Le ATP Finals di Torino entrano nel vivo con le prime sfide del gruppo Ivan Lendl, in programma lunedì 16 novembre. Il sorteggio ha riservato a Carlos Alcaraz un esordio contro Frances Tiafoe, mentre Daniil Medvedev dovrà vedersela con Flavio Cobolli. Per lo spagnolo il torneo rappresenta l’occasione di conquistare finalmente un titolo che ancora manca alla sua bacheca; per l’azzurro, al debutto assoluto nella manifestazione, sarà invece una prova particolarmente impegnativa.

Alcaraz arriva a Torino in condizioni eccellenti: dopo il rientro dall’infortunio al polso, ha ritrovato progressivamente il proprio livello e ha chiuso il percorso di avvicinamento alle Finals con tre titoli consecutivi, a Tokyo, Vienna e Parigi. Il successo nel Masters 1000 francese, ottenuto proprio contro Ben Shelton, ha confermato la sua crescita anche sul piano mentale. Tiafoe, al contrario, ha vissuto un finale di stagione meno brillante: dopo l’eliminazione al primo turno di Vienna, a Parigi è uscito al secondo turno contro Pierre-Hugues Herbert, sprecando anche quattro match point contro il francese.

L’americano possiede talento e atletismo per creare problemi a qualsiasi avversario, soprattutto quando riesce a trovare continuità con il servizio e a prendere l’iniziativa. Tuttavia, il rendimento recente e la maggiore solidità mostrata da Alcaraz suggeriscono un confronto con un favorito piuttosto evidente. Lo spagnolo ha più soluzioni da fondo, risponde meglio negli scambi prolungati e arriva all’appuntamento con una fiducia decisamente superiore. La nostra scelta è quindi Alcaraz.

ATP Finals, analisi e pronostici di lunedì

Medvedev-Cobolli presenta invece maggiori incognite. Il russo ha vissuto una stagione di rilancio, conquistando quattro titoli e ritrovando una continuità che gli era mancata negli ultimi anni; dopo il successo ad Almaty e la semifinale raggiunta a Vienna, ha però deluso al Masters 1000 di Parigi, dove è stato eliminato al secondo turno da Ignacio Buse. Resta comunque un giocatore con una notevole esperienza nelle ATP Finals: ha vinto il torneo nel 2020 e raggiunto la finale l’anno successivo.

Per Cobolli si tratta di una prima volta importante, arrivata al termine di una stagione che lo ha portato tra i migliori otto del circuito. Il problema è che l’azzurro non arriva a Torino nelle condizioni ideali: un fastidio muscolare alla coscia sinistra lo ha costretto al ritiro a Vienna e alla rinuncia al torneo di Parigi. Se avrà recuperato completamente, potrà giocarsela, anche perché quest’anno è già riuscito a battere Medvedev a Madrid. Il russo, però, ha più esperienza nella gestione di appuntamenti di questo livello e dispone di un tennis particolarmente adatto al cemento indoor. Considerando anche i dubbi sulla condizione fisica di Flavio, preferiamo puntare su Medvedev, pur ritenendo probabile una partita combattuta con un eventuale terzo parziale.

Alcaraz in Alcaraz-Tiafoe

Medvedev in Medvedev-Cobolli