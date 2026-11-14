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Pronostici Serie C 14 novembre: la multipla sulle gare del sabato

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Serie C: nel mezzo della sosta delle nazionali la terza serie italiana continua a giocare. Ecco il pronostico dei match di sabato 14 novembre

C’è la sosta per le nazionali, quindi né la Serie A e nemmeno la Serie B scenderà in campo in questo weekend. Si rientra alla fine della prossima settimana.

Serie C: i pronostici
Serie C: i pronostici di sabato 14 novembre (Profilo Instagram Bari) – Ilveggente.it

Ma questo non vuole dire che si ferma il calcio in Italia, anzi. In campo ci vanno le squadre di Serie C. E ci sono delle partite interessanti che possono aiutarci su una multipla. Sono dieci le partite in programma tra i tre gironi esistenti della terza serie italiana. Insomma, c’è la possibilità di andare in cassa. E andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere, appunto, nei match in programma sabato.

Serie C: ecco la multipla

Partiamo dal Sud, quindi dal girone C. Una partita è assai importante, perché parliamo del derby tra Bari e Foggia. Allora, i padroni di casa sono al secondo posto e non vogliono perdere la posizione di classifica. Mentre il Foggia è grossa crisi, in difficoltà, e la classifica ne è la dimostrazione. Ecco, anche per via delle qualità delle due squadre che scenderanno in campo, crediamo possa arrivare una vittoria dei galletti baresi.

Torniamo al Nord, quindi nel raggruppamento A. Il Brescia, sul campo dell’Albinoleffe, dovrebbe riuscire a piazzare un risultato positivo. Magari non la vittoria (anche se potrebbe arrivare) ma in questo caso cerchiamo di cautelarci, fin quando possibile, con la doppia esterna. La sfida tra Renate e Desenzano è una da GOL: entrambe le squadre infatti nel corso dell’annata hanno subito un bel numero di reti. Difese ballerine e spettacolo assicurato. Doppia esterna anche in Lumezzane-Trento.

Appaiate a quota 20 punti in classifica, Reggiana e Livorno dovrebbe regalare anche in questo caso un gol a testa.

Ricapitolando, quindi, su GoldBet vi diciamo che la multipla in questione ha un valore di 6,51 volte la posta

Bari-Foggia 1
Albinoleffe-Brescia X2
Renate-Desenzano GOL
Lumezzane-Trento X2
Reggiana-Livorno GOL 

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