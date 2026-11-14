Home » CALCIO » Pronostico Finlandia-San Marino: chiudono con orgoglio

Pronostico Finlandia-San Marino: chiudono con orgoglio

di

Finlandia-San Marino è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Finlandia ha una sola possibilità: chiudere comunque con una vittoria questa Nations League. Non ci sono possibilità per i padroni di casa di andare agli spareggi. La Bielorussia ha fatto meglio negli scontri diretti quindi i giochi sono fatti.

Pronostico Finlandia-San Marino
Pronostico Finlandia-San Marino: chiudono con orgoglio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La vittoria contro San Marino arriverà, non ci sono e non ci possono essere discussioni nel merito. La squadra ospite, che ha collezionato ovviamente zero punti, ha un solo obiettivo che, comunque, sta riuscendo guardando le ultime uscite: quello di perdere con dignità senza prendere una caterva di gol. Contro Albania e Bielorussia questa nazionale ci è riuscita. Sarà un poco più complicato in Finlandia in questa ultima partita del girone.

La Finlandia ha vinto ovviamente i sette precedenti scontri diretti, con un computo totale di gol di 30-2. A settembre il match si è chiuso per sette a zero. Crediamo che possano arrivare meno gol, perché allora la Finlandia era comunque in gioco per qualcosa. Cosa che non succederà domenica.

Come vedere Finlandia-San Marino in diretta tv e streaming

La sfida Finlandia-San Marino è in programma domenica alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Al momento non ci sono quote su Goldbet e Lottomatica e su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Una gara con una sola squadra a segno, con almeno quattro reti complessive, e che si sbloccherà nel primo tempo. La Finlandia chiuderà con dieci punti il proprio raggruppamento senza nemmeno prendersi il secondo posto. Ed è un peccato per i padroni di casa. San Marino niente da dire. Compito rendere la sconfitta il meno amara possibile.

Le probabili formazioni di Finlandia-San Marino

FINLANDIA (4-2-3-1): Hradecky; Stahl, Miettinen, Koski, Mahuta; Markhiev; Antman, Jensen, Walta, Keskinen; Kallman.
SAN MARINO (4-3-1-2): Colombo; Benvenuti, Fabbri, Pasolini, Giocondi; Dell Balda, Capicchioni, Zannoni; Lazzari; Nanni, Capocchioni.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Fiorentina-Juventus

Pronostico Fiorentina-Juventus: una certezza ce l’abbiamo

Pronostico Inter-Como

Pronostico Inter-Como: 21 anni fa l’ultima volta

Pronostico Monza-Atalanta

Pronostico Monza-Atalanta: la striscia si ferma a sette