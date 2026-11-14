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Pronostico Croazia-Cechia: tre punti per lo spareggio

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Croazia-Cechia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Alla Croazia basta anche un pareggio per evitare la retrocessione diretta contro la Cechia. Gli ospiti hanno una sola possibilità di prendersi lo spareggio, quella di vincere su un campo comunque complicato, contro una squadra decisamente più forte, e con un margine di due gol. Ci pare impossibile.

Modric
Pronostico Croazia-Cechia: tre punti per lo spareggio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ma anche se fosse possibile prendersi gli spareggi con una vittoria con qualsiasi risultato, non crediamo che gli ospiti potessero avere chissà quali possibilità. La questione, insomma, è di facile lettura in questo momento. La Croazia, che ha vinto in questo raggruppamento solamente la partita d’andata, ha ottime e grosse possibilità di chiudere il girone con tre punti e poi vedere con chi giocarsi nella prossima sosta la possibilità di rimanere nella Lega A della manifestazione.

Anche contro l’Inghilterra i croati – che hanno perso due a uno – hanno dimostrato, nonostante i risultati non siano d’aiuto, di poterci credere, eccome, a qualcosa di importante. Hanno dimostrato di essere una squadra comunque viva. E questo è un fattore dentro un match che ha una nazionale favorita e che dovrebbe alla fine riuscire a raggiungere quello che è l’obiettivo.

Come vedere Croazia-Cechia in diretta tv e streaming

Come vedere Croazia-Repubblica Ceca
Come vedere Croazia-Cechia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Croazia-Cechia è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Croazia è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica e 1.83 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci sta la vittoria della Croazia dentro un match che potrebbe anche regalare almeno un gol per squadra. Perché la Cechia contro la Spagna qualche occasione l’ha creata e in più di un passaggio è andata anche vicina al pareggio. Ma comunque, l’1, non ci sentiamo proprio di metterlo in discussione.

Le probabili formazioni di Croazia-Cechia

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Sucic, Baturina, Vlasic; Budimir.
CECHIA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Zima, Vlcek, Jurasek; Kral, Cerv; Ambros, Hlozek, Provod; Naderi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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