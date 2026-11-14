Pronostico Svizzera-Scozia: un dominio che merita il gran finale

Svizzera-Scozia è una partita di Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Se il cammino della Nazionale svizzera in Nations League è adesso in discesa, è grazie ad un avvio praticamente impeccabile: quattro vittorie nelle prime quattro giornate, dodici punti e una differenza reti che racconta bene la superiorità mostrata finora. Ha battuto due volte la Macedonia del Nord, superato la Scozia in trasferta con un netto 3-0 e conquistato anche il confronto casalingo con la Slovenia. Niente male, insomma.

Il percorso degli scozzesi, al contrario, è stato decisamente meno brillante. Dopo quattro incontri, la Tartan Army aveva raccolto soltanto quattro punti, frutto del successo in Macedonia del Nord e del pareggio in Slovenia; le sconfitte contro Svizzera e Slovenia hanno complicato la situazione, lasciando alla squadra un margine d’errore ridotto per il finale del girone.

Il confronto diretto dell’andata rappresenta un ulteriore elemento a favore dei padroni di casa: a Glasgow la Svizzera si è imposta per 3-0, confermando la distanza emersa anche dai risultati complessivi. La Scozia dispone comunque di individualità importanti, ma dovrà trovare una prestazione di livello superiore rispetto a quelle offerte nella prima parte della competizione.

Come vedere Svizzera-Scozia in diretta tv e streaming

Svizzera-Scozia, gara valida per la sesta giornata della UEFA Nations League, si giocherà lunedì alle ore 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+No gol” è quotata a 2. 55 su Goldbet e Lottomatica e a 2.57 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La Svizzera parte con un vantaggio evidente, costruito attraverso un percorso senza sbavature e confermato dal successo per 3-0 ottenuto nella gara d’andata. La squadra ha mostrato solidità, continuità e una buona capacità di trovare la via del gol, mentre la Scozia non è riuscita a mantenere lo stesso rendimento.

Le indicazioni disponibili conducono quindi verso il successo della formazione elvetica. Il dato del 69% di probabilità di vittoria riportato dalla fonte rafforza questa lettura: la Nati ha tutte le carte in regola per chiudere nel migliore dei modi il proprio cammino nel girone.

Le probabili formazioni di Svizzera-Scozia

SVIZZERA (4-2-3-1): Mvogo; Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Sierro; Ndoye, Rieder, Sow; Amdouni.

SCOZIA (3-5-1-1): Gunn; Binks, Hendry, Welsh; Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; Christie; McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0