Pronostico Germania-Olanda: la pressione è tutta sulle spalle di Klopp

Germania-Olanda è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
A meno di suicidi calcistici da parte della Grecia, la sensazione è che ai quarti di finale della Nations League 26-27 approderà soltanto una tra Germania e Olanda, il cui scontro diretto dell’Olympiastadion di Berlino risulterà probabilmente decisivo. Mentre agli olandesi, primi da soli in classifica, basta un pareggio nella capitale tedesca per assicurarsi primato e qualificazione, la Mannschaft di Jurgen Klopp deve necessariamente vincere per avanzare al turno successivo. E sperare in un sussulto d’orgoglio del fanalino di coda Serbia contro la Grecia.
Sì, perché la classifica, a una giornata dal termine, vede gli Oranje svettare a quota 11 e Germania e Grecia appaiate a 8 (gli ellenici, a sopresa, hanno il vantaggio negli scontri diretti grazie alla storica affermazione in terra teutonica dello scorso settembre). Non è da escludere, dunque, che tre squadre chiudano a 11, scenario che si verificherebbe se la Germania e Grecia vincessero i rispettivi match.
Oranje con il pass per i quarti in cassaforte
L’Olanda, tuttavia, ha il pass in cassaforte, specie dopo la goleada rifilata venerdì scorso ai greci, annichiliti addirittura 7-0 alla “Cruijff Arena” di Amsterdam, in quella che è stata di gran lunga la miglior prestazione degli Oranje da quando in panchina c’è l’ex metronomo del Barcellona Xavi.
Se tutte e tre dovessero finire a pari punti, oltre agli scontri diretti si guarderebbe anche la differenza reti negli scontri diretti, motivo per cui l’Olanda potrebbe permettersi di perdere anche con un improbabile scarto di 13 gol in Germania ma volare lo stesso ai quarti.
Ad avere qualche motivazione in più, quindi, sarà Klopp, che in ogni caso sta approfittando della Nations League per continuare a fare degli esperimenti. Venerdì a Belgrado è arrivata la prima vittoria in trasferta del nuovo corso: Serbia spazzata via 3-1 e una prestazione offensiva finalmente convincente. Gli unici successi in questo girone la Mannschaft li ha ottenuti contro i balcanici, ancora fermi a quota zero dopo 5 gare. Normale che contro l’Olanda, con cui all’andata la Germania impattò 1-1, servirà alzare ulteriormente il livello.
Come vedere Germania-Olanda in diretta tv e streaming
Germania-Olanda è in programma lunedì alle 20:45 all’Olympiastadion di Berlino, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il divario in termini di motivazioni renderà la partita tatticamente molto interessante. La Germania proverà a fare la gara, gli Oranje attenderanno il momento giusto per colpire. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per poter assistere a un match combattuto, sulla falsariga dell’andata, e nel quale entrambe dovrebbero trovare la via del gol almeno in un’occasione.
Le probabili formazioni di Germania-Olanda
GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Karl, Wirtz, Scherhant; Havertz.
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van de Ven, van Hecke, J. Timber; Veerman, Q. Timber, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.
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