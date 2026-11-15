Atp Finals, debutto complicato per la coppia azzurra: i pronostici

Atp Finals, Bolelli e Vavassori debuttano contro Granollers e Zeballos, mentre Harrison e Skupski affrontano Krawietz e Puetz: analisi e pronostici di lunedì 16 novembre.

Le Atp Finals di Torino entrano nel vivo anche per il torneo di doppio e lunedì 16 novembre il programma propone due incontri del Gruppo Mark Woodforde entrambi molto interessanti. L’attenzione del pubblico italiano sarà inevitabilmente rivolta a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, chiamati a debuttare contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos, una delle coppie più esperte e titolate del circuito. In serata, invece, spazio alla sfida tra Christian Harrison/Neal Skupski e Kevin Krawietz/Tim Puetz.

Per gli azzurri non sarà un esordio semplice, ma ci sono diversi motivi per guardare con fiducia all’appuntamento: per cominciare, Bolelli e Vavassori si sono qualificati per il terzo anno consecutivo e nel 2026 hanno conquistato tre titoli, trionfando a Rotterdam e nei Masters 1000 di Miami e Roma. Proprio il successo romano è particolarmente significativo: nella finale del torneo, infatti, hanno superato Granollers e Zeballos al match tie-break, dopo una partita molto equilibrata. Le due coppie si sono affrontate anche nella semifinale del Roland Garros, vinta questa volta dagli spagnoli in due set. Il bilancio degli scontri più recenti racconta quindi di un confronto aperto, nel quale nessuno può considerarsi nettamente superiore.

Granollers e Zeballos hanno dalla loro una maggiore esperienza nelle Finals e una stagione impreziosita dal terzo titolo Slam conquistato insieme al Roland Garros. Sono una coppia estremamente collaudata, capace di gestire con grande intelligenza le fasi delicate degli incontri. Bolelli e Vavassori, tuttavia, hanno già dimostrato di poterli battere anche in una finale importante e potranno contare sul sostegno dell’Inalpi Arena.

ATP Finals, analisi e pronostici del doppio

Gli italiani hanno raggiunto le semifinali nella scorsa edizione e conoscono bene il contesto del torneo. La qualità del servizio di Bolelli e la capacità di Vavassori di incidere a rete possono diventare armi decisive. Considerando anche il rendimento stagionale e il precedente favorevole di Roma, scegliamo la coppia azzurra, pur aspettandoci un confronto equilibrato.

La sessione serale propone Harrison/Skupski-Krawietz/Puetz, altro incontro tra coppie di grande spessore. Harrison e Skupski arrivano a Torino dopo una prima stagione insieme davvero straordinaria, impreziosita dai titoli agli Australian Open e agli US Open. Krawietz e Puetz, invece, conoscono bene il torneo: hanno conquistato le Finals nel 2024 e quest’anno hanno aggiunto alla loro bacheca il Masters 1000 di Monte Carlo e il titolo di Amburgo, oltre alla finale dello US Open. Il confronto è quindi tutt’altro che scontato, ma il rendimento delle teste di serie numero 2 e i due successi Slam ottenuti nel corso dell’anno ci portano a preferire Harrison e Skupski.

Bolelli/Vavassori in Granollers/Zeballos-Bolelli/Vavassori

Harrison/Skupski in Harrison/Skupski-Krawietz/Puetz