Pronostico Estonia-Bulgaria: una vittoria senza speranza

Estonia-Bulgaria è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Estonia, con nove punti, è sicura del secondo posto in questa Nations League. La Bulgaria, che al momento occupa la terza posizione, non ha nulla da chiedere.

Alla guida di questo raggruppamento ci sta l’Islanda, che di punti ne ha undici e che affronta il Lussemburgo. Quindi, un poco di motivazione per questo match, ce l’hanno sicuramente i padroni di casa che devono vincere e sperare che gli islandesi non facciano lo stesso per conquistare la promozione nella Lega B di Nations League senza passare dagli spareggi.

Ora, è evidente che il risultato dell’altro match sia praticamente indirizzato quindi con nessuna, o quasi, possibilità, che il Lussemburgo (ultimo con tre punti) possa vincere. Ma l’Estonia sa bene che nel calcio potrebbe anche succedere di tutto quindi è meglio fare il proprio – vale a dire vincere la propria partita – per non rimanere con l’amaro in bocca, semmai.

Come vedere Estonia-Bulgaria in diretta tv e streaming

La sfida Estonia-Bulgaria è in programma lunedì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Estonia è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Non verrà regalato chissà quale spettacolo, di questo siamo sicuri. Ma siamo anche quasi convinti, per i motivi che vi abbiamo spiegato prima, che l’Estonia possa riuscire a prendersi una vittoria nella speranza – quasi sicuramente vana – del miracolo del Lussemburgo. La quota dell’1 nelle ultime ore è stata anche in sensibile calo. Da prendere.

Le probabili formazioni di Estonia-Bulgaria

ESTONIA (4-4-2): Hein; Peetson, Paskotsi, Tougjas, Mets, Schjonning-Larsen; Kait, Palumets, Shein; Mannilaan, Kristal.

BULGARIA (4-2-3-1): Naumov; Turitsov, Velkov, Tsenov, Velkovski; Kraev, Gruev; L Petkov, Chochev, M Petkov; Lazarov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0