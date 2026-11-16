I pronostici di lunedì 16 novembre: ancora Nations League

I pronostici di lunedì 16 novembre, la Germania ospita l’Olanda a Berlino: un pareggio rischia di non bastare ai tedeschi. La Grecia, reduce dalla debacle di Amsterdam, continua a sperare.

La fase a gironi della Nations League 2026-27 è ormai agli sgoccioli e le luci dei riflettori sono puntate sul gruppo 2 di Lega A, con la Germania che rischia seriamente di non qualificarsi ai quarti di finale. La Mannschaft di Jurgen Klopp in questo momento è terza, a pari punti con la Grecia – ellenici avanti per via degli scontri diretti – e a -3 dall’Olanda capolista: all’Olympiastadion di Berlino solo la vittoria contro gli Oranje darà la sicurezza di superare il turno, altimenti bisognerà attendere il risultato della sfida tra Grecia e Serbia, quest’ultima inchiodata a zero punti (5 sconfitte su 5) e a un passo dalla retrocessione in Lega B.

L’Olanda, al contrario, è sicura di accedere alla fase ad eliminazione diretta e con un punto sarebbe pure certa di passare come prima ed essere testa di serie nei sorteggi. La selezione guidata da Xavi è reduce dal 7-0 rifilato venerdì scorso ai greci, mentre la Germania ha battuto 3-1 la Serbia regalando a Klopp la prima gioia in trasferta.

Il divario in termini di motivazioni, secondo noi, renderà la partita tatticamente interessante. I tedeschi proveranno a fare la gara, gli Oranje, più rilassati e con meno pressione, attenderanno il momento giusto per colpire. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per poter assistere a un match combattuto, sulla falsariga dell’andata, e nel quale entrambe dovrebbero trovare la via del gol almeno in un’occasione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 1-4 in Moquegua-Atletico Grau, Liga 1 Perù, ore 21:15

Vincenti

ISLANDA (in Islanda-Lussemburgo, Nations League, ore 18:00)

(in Islanda-Lussemburgo, Nations League, ore 18:00) SLOVENIA (in Macedonia del Nord-Slovenia, Nations League, ore 20:45)

(in Macedonia del Nord-Slovenia, Nations League, ore 20:45) GRECIA (in Grecia-Serbia, Nations League, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lituania-Liechtenstein , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Albacete-Celta Fortuna, Liga2, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Perugia-Torres , Serie C, ore 20:45

, Serie C, ore 20:45 Germania-Olanda, Nations League, ore 20:45

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Il “clamoroso”

• X in Isole Faroe-Moldavia, Nations League, ore 16:00