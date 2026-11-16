Pronostico Irlanda-Kosovo: a Dublino c’è un conto aperto da settembre

Irlanda-Kosovo è una partita della sesta giornata di Nations League e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La corsa al secondo posto del gruppo B3 arriva al momento decisivo, con l’Irlanda costretta a inseguire. La sconfitta per 1-0 sul campo dell’Austria ha spento le speranze di promozione diretta e lasciato la formazione di Heimir Hallgrimsson al terzo posto, a una lunghezza dal Kosovo. Per continuare a sperare negli spareggi promozione servirà dunque una vittoria davanti al proprio pubblico.

Gli ospiti, invece, hanno il destino nelle proprie mani. Dopo aver iniziato il girone con il successo proprio contro gli irlandesi, la selezione balcanica ha attraversato una fase meno brillante, raccogliendo tre pareggi consecutivi. Lo 0-0 casalingo contro Israele ha rallentato la corsa, ma un altro risultato utile a Dublino sarebbe sufficiente per blindare la seconda posizione e l’accesso agli spareggi.

L’Irlanda può però fare affidamento sul fattore campo e su un rendimento interno incoraggiante: il pareggio per 2-2 contro l’Austria e quello per 1-1 con Israele dimostrano che la squadra sa essere competitiva davanti ai propri tifosi. Il Kosovo ha mostrato maggiore continuità nella prima parte del torneo, ma arriva all’appuntamento con qualche assenza e con un attacco che nelle ultime tre gare non è riuscito a trovare la rete. La posta in palio promette una partita combattuta fino all’ultimo.

Come vedere Irlanda-Kosovo in diretta tv e streaming

Irlanda-Kosovo si giocherà martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Irlanda non può permettersi altri passi falsi e avrà dalla sua il sostegno dell’Aviva Stadium. Il Kosovo parte con il vantaggio della classifica e può anche accontentarsi di un pareggio, ma il recente rendimento offensivo non offre garanzie particolari. La pressione potrebbe spingere i padroni di casa a una prestazione di carattere.

La squadra di Hallgrimsson ha le qualità per ribaltare il risultato dell’andata e conquistare tre punti pesantissimi. Il Kosovo resta un avversario insidioso, ma il fattore campo e la necessità di vincere ci portano a preferire il successo dell’Irlanda.

Le probabili formazioni di Irlanda-Kosovo

IRLANDA (3-4-1-2): Kelleher; O’Shea, Collins, Scales; Abankwah, Molumby, Azaz, Manning; Moylan; Idah, Parrott.

KOSOVO (4-2-3-1): Saipi; Kamberi, Krasniqi, Raci, Gallapeni; Emerllahu, Avdullahu; Vojvoda, Rashica, Zabergja; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1