Debutto senza sconti alle Atp Finals, ora servono risposte: i pronostici di martedì

Atp Finals, Fils-Jodar e Zverev-Shelton animano la terza giornata della competizione: precedenti, stato di forma e pronostici delle due sfide.

Una sconfitta può complicare il cammino, due possono trasformare le Atp Finals in un viaggio di sola andata verso casa. Ilgruppo John McEnroe arriva alla terza giornata con una classifica ancora tutta da definire e due incontri che potrebbero indirizzare in maniera pesante la corsa alle semifinali. Arthur Fils e Rafael Jodar si giocano una buona fetta delle proprie possibilità, mentre Alexander Zverev e Ben Shelton si ritrovano dopo un precedente che, almeno sulla carta, lascia pochissimo spazio ai dubbi.

Fils e Jodar hanno cominciato il torneo con una sconfitta, ma in modo differente. Il francese ha ceduto a Shelton in tre set (6-2, 3-6, 6-3), pagando soprattutto la partenza complicata e il break incassato all’inizio del parziale decisivo. Lo spagnolo, invece, non è riuscito a impensierire abbastanza Zverev, che lo ha superato 6-4, 6-4.

Il bilancio dei confronti diretti sorride proprio a Jodar, avanti 2-1 dopo aver vinto gli ultimi due incroci, entrambi sul cemento. Fils ha certamente le armi per ribaltare la situazione, ma il giovane spagnolo ha già dimostrato di saper leggere bene il suo tennis. La maggiore fiducia nei precedenti e la possibilità di giocarsi ancora un posto tra i primi due del girone ci portano a preferire Jodar.

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Zverev-Shelton è invece una sfida che mette di fronte due giocatori partiti con il piede giusto: il tedesco ha liquidato Jodar senza concedergli troppo, mentre l’americano ha dovuto sudare parecchio per piegare la resistenza di Fils. Shelton ha ritrovato il proprio livello dopo un primo set complicato, ma contro il numero uno del mondo servirà qualcosa in più, soprattutto nei turni di risposta.

Il dato più significativo riguarda i precedenti: Zverev conduce 6-0 nella serie ufficiale e ha vinto anche l’ultimo confronto, la finale degli US Open 2026. Il tedesco si è imposto inoltre nella sfida disputata alle Atp Finals dello scorso anno. La combinazione tra servizio, solidità da fondo e capacità di gestire gli scambi più lunghi gli ha permesso finora di neutralizzare le accelerazioni dell’americano. Shelton può creare problemi con la potenza e il servizio mancino, ma il bilancio è troppo netto per ignorarlo. La scelta ricade ancora su Zverev, che ha tutte le caratteristiche per confermare la propria superiorità anche a Torino.

Jodar in Fils-Jodar

Zverev in Zverev-Shelton