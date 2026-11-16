Pronostico Ungheria-Irlanda del Nord: sorpasso e primo gol subito

Ungheria-Irlanda del Nord è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Entrambe sono sicure di una cosa: o in via diretta, oppure tramite i playoff, Ungheria e Irlanda del Nord avranno altre partite da giocare in questa Nations League per la promozione. E l’occasione per l’Ungheria, dietro di un punto, e che gioca in casa questi 90minuti decisivi, è troppo ghiotta per non essere sfruttata.

Nessun gol subito dall’Irlanda del Nord in questa competizione: in cinque partite giocate nemmeno una volta il portiere irlandese si è dovuto chinare per raccogliere la sfera in fondo al sacco. Ecco, l’Ungheria può anche abbattere quello che è un vero e proprio muro alzato dalla formazione ospite. E sicuramente è del tutto inaspettato che questo possa succedere. Più che dei singoli il merito è di un gruppo che si difende con ordine, con un blocco molto basso, e che è molto attento.

L’Ungheria però si presenta a questo match dopo essere riuscita a vincere sul campo della Georgia. E in generale i padroni di casa, appunto quando giocano tra le mura amiche, riescono a dare sempre qualcosa in più. Ecco, il sorpasso è quasi assicurato.

Come vedere Ungheria-Irlanda del Nord in diretta tv e streaming

La sfida Ungheria-Irlanda del Nord è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ungheria è quotata 1.92 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.68 su Sportbet.

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Il pronostico

Tre punti pesantissimi per l’Ungheria, che sorpasserà in classifica l’Irlanda del Nord e si prenderà la qualificazione diretta nella Lega A della Nations League. Dopo un buon cammino l’Irlanda troverà la prima sconfitta e soprattutto subirà il primo gol in questa competizione.

Le probabili formazioni di Ungheria-Irlanda del Nord

UNGHERIA (4-2-3-1): B Toth; Osvath, Szalai, Csinger, Kerkez; R Toth, Schafer; Sallai, Szoboszlai, Nagy; Varga.

IRLANDA DEL NORD (3-4-3): P Charles; Atcheson, McConville, Brown; Devlin, Hume, S Charles, Devenny; Galbraith, Magennis, Price.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0