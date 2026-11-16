Pronostico Israele-Austria: neanche vincere potrebbe bastare

Israele-Austria è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tre vittorie e due pareggi sono bastati all’Austria di Ralf Rangnick per vincere il gruppo 3 di Lega B e assicurarsi la promozione diretta in Lega A con un turno d’anticipo. Nemmeno un cammino troppo netto per il Das Team ma il divario con le altre è apparso abbastanza netto: solo Irlanda e Kosovo sono riusciti ad evitare, almeno in un’occasione, la sconfitta con Laimer e compagni, implacabili davanti al proprio pubblico con tre successi in tre partite. Meno bene in trasferta, dove l’Austria non ha ancora vinto. Ci proverà a Debrecen, in Ungheria, campo neutro della sfida con Israele, che per la selezione di Rangnick ha comunque poco valore.

Avranno sicuramente più motivazioni gli israeliani, obbligati a vincere per evitare l’ultimo posto nel raggruppamento e lo spareggio con una delle seconde classificate della Lega C. Gli uomini di Ran Ben Simon, gli unici a digiuno di vittorie in questo gruppo (il bilancio è di tre pareggi e due sconfitte), non hanno altri risultati a disposizione contro gli austriaci, se non conquistare i tre punti.

Ma anche in quel caso bisognerà attendere l’esito della sfida Irlanda-Kosovo, che se pareggeranno renderebbero comunque inutile un successo di Israele (l’Irlanda sarebbe in ogni caso avanti grazie agli scontri diretti).

La classifica, dal secondo posto in giù, vede i balcanici a quota 6 punti, seguiti dagli irlandesi a quota 5, mentre gli israeliani sono fermi a 3. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di chiudere a pari punti con il Kosovo, ma a quel punto entrerebbero in gioco ulteriori discriminanti dal momento che le due squadre hanno pareggiato 0-0 sia all’andata che al ritorno e nessuna delle due ha il vantaggio negli scontri diretti.

Come vedere Israele-Austria in diretta tv e streaming

La sfida Israele-Austria, in programma martedì alle 20:45 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La necessità di vincere potrebbe spingere Israele ad assumere un atteggiamento più aggressivo, ma proprio questa esigenza rischia di lasciare spazi ad un’Austria che, pur senza obiettivi di classifica, dispone di maggiore qualità e di un’organizzazione di gioco collaudata. Il divario resta significativo e l’assenza di pressioni potrebbe persino favorire gli ospiti, chiamati a chiudere il girone con una prestazione convincente. La soluzione più interessante è quindi puntare sulla capacità degli uomini di Rangnick di evitare la sconfitta, senza escludere una partita con almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Israele-Austria

ISRAELE (5-4-1): Da. Peretz; Dasa, Feingold, Nachimas, Stoinov, Revivo; Abada, Azoulay, Do. Peretz, Gloukh; Turgeman.

AUSTRIA (4-2-3-1): Jungwirth; Posch, Svoboda, Affengruber, Prass; Seiwald, Laimer; Demir, Baumgartner, Schmid; Kalajdzic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2