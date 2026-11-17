Arthur Fils cercherà di riscattarsi sfidando Rafael Jodar dopo le due sconfitte subite negli ultimi confronti diretti: il pronostico della partita delle Atp Finals.

Arthur Fils ha un problema che si chiama Rafael Jodar: dopo aver vinto il primo confronto diretto a Barcellona, il francese ha incassato due sconfitte consecutive contro il giovane spagnolo, entrambe senza riuscire a conquistare un set. E adesso, alle Atp Finals di Torino, ironia della sorte, si ritrova davanti proprio l’avversario che negli ultimi mesi gli ha tolto più di una certezza.

La situazione nel girone non concede molto spazio agli errori, tanto più se si considera che entrambi hanno cominciato il torneo con una sconfitta: Fils si è arreso a Ben Shelton in tre set, dopo aver vinto il secondo parziale, mentre Jodar non è riuscito a superare Alexander Zverev, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4. Una nuova battuta d’arresto rischierebbe dunque di compromettere seriamente le rispettive ambizioni di qualificazione.

Il bilancio complessivo dei precedenti è di 2-1 per lo spagnolo, che ha conquistato gli ultimi due incroci a Washington e Montreal, sempre con il punteggio di 7-6 6-3. Fils, però, aveva avuto la meglio nella semifinale di Barcellona, sulla terra battuta, dimostrando di poter mettere in difficoltà il rivale. Sul cemento indoor di Torino serviranno soprattutto lucidità e continuità, due aspetti che possono fare la differenza in una partita potenzialmente molto equilibrata.

Fils-Jodar: il pronostico

Jodar arriva a questo appuntamento con una fiducia particolare nei propri mezzi quando affronta il francese. Il diciannovenne spagnolo ha dimostrato di saper reggere l’intensità degli scambi e di avere le soluzioni necessarie per neutralizzare la potenza di Fils. Anche il rendimento recente negli scontri diretti racconta di un confronto nel quale Rafa è riuscito a trovare le contromisure giuste.

Fils, dal canto suo, dispone di un tennis più esplosivo e può fare male soprattutto quando riesce a comandare con il servizio e con il dritto. La sconfitta contro Shelton, tuttavia, ha evidenziato qualche difficoltà nel mantenere lo stesso livello per tutta la partita. Jodar sembra invece avere maggiore fiducia in questo specifico accoppiamento e può sfruttare ancora una volta le incertezze del francese. La scelta ricade quindi sullo spagnolo, che ha le carte in regola per conquistare un successo prezioso nella corsa alle semifinali. Ma prevediamo, in ogni caso, un epilogo in 3 set.

Jodar in Fils-Jodar