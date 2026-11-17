Alcaraz e Medvedev si affrontano il 18 novembre alle Atp Finals: precedenti, stato di forma dei giocatori e analisi di una sfida che può indirizzare il girone.

Indian Wells non è un ricordo così lontano e Daniil Medvedev ha tutta l’intenzione di dimostrare che quella vittoria non è stata un episodio isolato. Il russo ritrova Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino, in una sfida che mette di fronte due dei protagonisti più attesi del torneo. Lo spagnolo, per via, diciamo così, del suo status, parte con i favori del pronostico, ma il suo avversario ha già abbondantemente dimostrato di conoscere la ricetta per metterlo in difficoltà.

Entrambi hanno cominciato nel migliore dei modi il girone Ivan Lendl: Alcaraz ha liquidato Frances Tiafoe con un netto 6-2 6-2, concedendo pochissimo all’americano e confermando di attraversare un momento particolarmente brillante. Medvedev, invece, ha superato Flavio Cobolli per 7-6 6-3, gestendo con grande lucidità un primo set combattuto e facendo valere la propria esperienza nei momenti decisivi.

Il bilancio dei confronti diretti è favorevole a Carlos, avanti 7-3, ma l’ultimo incrocio racconta una storia diversa: nella semifinale di Indian Wells, lo scorso marzo, Medvedev si è imposto in due set. Alcaraz ha tuttavia prontamente risposto a Vienna, sempre in semifinale, conquistando il successo per 6-4 7-6. Anche alle Finals del 2023 lo spagnolo aveva avuto la meglio, battendo il russo in due set.

Alcaraz-Medvedev: il pronostico

Carlos arriva a Torino con una condizione estremamente convincente: dopo aver saltato una parte importante della stagione per un problema al polso, ha ritrovato continuità e risultati, vincendo i tornei di Parigi e Vienna e portando a 20 il numero delle vittorie nelle ultime 22 partite. Il successo contro Tiafoe ha confermato ulteriormente la sua brillantezza, soprattutto negli spostamenti e nella capacità di prendere in mano lo scambio.

Medvedev, tuttavia, è un avversario che non si può sottovalutare. D’altra parte, ha già conquistato quattro titoli nel 2026 e contro Cobolli ha mostrato un servizio particolarmente efficace, vincendo l’83% dei punti con la prima. Il russo può allungare gli scambi e togliere ritmo allo spagnolo, ma Alcaraz sembra avere più soluzioni per cambiare improvvisamente l’inerzia della partita. La sua varietà di colpi e la maggiore capacità di accelerare nei momenti importanti possono fare la differenza. Ci aspettiamo una sfida combattuta, con un epilogo in non meno di 20 game, ma scegliamo lo spagnolo.

Alcaraz in Alcaraz-Medvedev