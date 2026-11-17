Cile-Colombia è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Si sono affrontate quattro giorni fa queste due squadre, sempre in amichevole, e la Colombia ha vinto uno a zero contro il Cile. Diciamo che alla quarta volta crediamo possa essere la volta buona, e vi spieghiamo il motivo.

Gli ultimi tre scontri diretti hanno regalato delle partite con una sola squadra a segno (in due occasioni) e addirittura uno zero a zero. Diciamo che un trend assai diverso rispetto a quelli che sono stati per molti anni i confronti tra queste due squadre che riuscivano comunque a regalare molti gol e abbastanza spettacolo. Certo, le qualità di Cile e Colombia sono sicuramente scese nel tempo, parliamo di formazioni che hanno alzato poco il loro livello per non dire che lo hanno abbassato, ma rimangono comunque delle nazionali abbastanza importanti del Sud America.

Alla quarta volta, insomma, è quella buona. Nel senso che in questa amichevole, l’ultima dell’anno, crediamo che possa tornare ad esserci spettacolo. E come spettacolo noi intendiamo almeno un gol per squadra. Poi in generale la Colombia rimane più forte, quindi la vittoria se la potrebbero prendere gli ospiti. Ma la quota di entrambe a segno, che sotto vi diciamo, è da prendere in assoluta considerazione.

Come vedere Cile-Colombia in diretta tv e in streaming

Cile-Colombia, in programma mercoledì 18 novembre a mezzanotte, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria della Colombia è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La quota del GOL vale due volte la posta ed è in salita. Quindi ci piace pensare che possa finire così anche per quello che vi abbiamo raccontato prima. Occhio anche alla vittoria ospite. Così come successo negli ultimi due scontri diretti. Le probabili formazioni di Cile-Colombia CILE (4-3-3): Vigouroux; Villagra, Maripan, Ulloa; Loyola, Echeverria, Pizarro, Suazo; Osorio, Brereton Diaz, Gutierrez.

COLOMBIA (4-1-4-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Velasquez; Duran, Puerta, Lerma, Perea; Suarez, Arias. POSSIBILE RISULTATO: 1-2