Cruzeiro-Palmeiras è una partita della trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Palmeiras si appresta a vivere un finale di stagione esaltante, che lo vede impegnato su tre fronti: Brasileirao, Libertadores (la finale con gli argentini dell’Estudiantes è in programma il prossimo 28 novembre) e Copa do Brasil. Insomma, o tutto o niente: il confine tra la gloria e il flop totale è davvero molto labile.
In campionato, a quattro giornate dalla fine, la squadra di Abel Ferreira è costretta ad inseguire il Flamengo, in quella che è diventata ormai una corsa a due. Il Mengao è avanti di tre punti e nel prossimo fine settimana andrà in scena proprio lo scontro diretto tra le due contendenti, al Nubank Parque di San Paolo. Il Palmeiras, dunque, non può permettersi di arrivare all’appuntamento cruciale con un divario ancora più ampio, visto che siamo praticamente agli sgoccioli.
Imbattuti da 11 partite nel Brasileirao e con la miglior difesa del torneo (appena 23 gol subiti), i biancoverdi dovranno dare il meglio di sé nella complicata trasferta di Belo Horizonte contro il Cruzeiro terzo in classifica.
Un match che Abel Ferreira dovrà affrontare senza diversi titolari, reduci dagli impegni con le rispettive selezioni: Gustavo Gómez e Mauricio, per esempio, non ce la faranno a rientrare in tempo, mentre Giay, Flaco Lopez e Arias sono partiti con dei voli charter martedì mattina e si sono uniti al gruppo direttamente a Belo Horizonte. L’unico che potrebbe iniziare dal 1′ è il terzino Piquerez.
Il Cruzeiro per blindare il terzo posto
Il Cruzeiro è a distanza siderale dalle prime due e non può più rientrare nella lotta al titolo. Ma, considerando le enormi difficoltà avute ad inizio stagione, c’è da essere fieri per la straordinaria remuntada: gli uomini di Artur Jorge sono a un passo dalla qualificazione diretta alla prossima Copa Libertadores, grazie ai sei punti di vantaggio sulla quinta. Non è ancora il momento di alzare il piede dall’acceleratore ma il più sembra essere fatto. Da settembre in poi il Cruzeiro ha ottenuto 7 vittorie in 9 giornate e lo scorso 6 novembre ha centrato il quarto successo di fila battendo 3-2 il Bahia.
Anche i padroni di casa, però, devono gestire diverse indisponibilità. Jonathan Jesus e Kauã Moraes sono squalificati, Wesley è fermo per una decisione del tribunale sportivo e Bruno Rodrigues non potrà essere impiegato per una questione contrattuale. Il rientro di Keny Arroyo appare inoltre complicato, mentre William, Lucas Villalba e Matheus Pereira tornano a disposizione dopo aver scontato la squalifica. In difesa potrebbe essere importante anche il recupero di Fabrício Bruno, nuovamente al lavoro con il gruppo.
Come vedere Cruzeiro-Palmeiras in diretta tv e in streaming
La sfida Cruzeiro-Palmeiras, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Il Cruzeiro potrebbe provare a prendere l’iniziativa davanti al proprio pubblico, sfruttando il momento positivo, ma il Palmeiras ha dimostrato di saper gestire anche le trasferte più complicate – due KO in 17 gare fuori casa – soprattutto grazie alla compattezza difensiva e alla capacità di colpire in transizione. La posta in palio è elevata per entrambe, seppur per obiettivi differenti: i padroni di casa vogliono blindare il piazzamento in zona Libertadores, mentre gli ospiti non possono perdere terreno nella corsa al titolo. Le assenze e il possibile approccio prudente del Verdao rendono difficile individuare una favorita netta. Il pareggio con almeno una rete per parte è una soluzione interessante, di certo coerente con l’equilibrio atteso e con la qualità offensiva delle due formazioni.
Le probabili formazioni di Cruzeiro-Palmeiras
CRUZEIRO (4-2-3-1): Otávio; William, Bruno, Villalba, Viña; Lucas Romero, Matheus Henrique; Gerson, Matheus Pereira, Marquinhos; Kaio Jorge.
PALMEIRAS (4-3-3): Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Alexander Barboza, Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira; Felipe Anderson, Ramón Sosa, Vitor Roque.
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