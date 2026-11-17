Corinthians-Botafogo è una partita valida per la trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
A fine ottobre il Corinthians si è affidato a Clarence Seedorf, inattivo dal 2019, per provare a uscire dai bassifondi della classifica del Brasileirao. No, per il Timao non è un’annata semplice: a quattro giornate dalla fine il blasonato club paulista si ritrova in piena zona retrocessione, quartultimo a -1 dalla salvezza. Se il campionato terminasse oggi, insomma, finirebbe in cadetteria.
L’ex centrocampista di Olanda e Milan è in carica da sole tre giornate ma l’impatto è stato immediato: da quando c’è lui al timone il Corinthians ha dato dei segnali confortanti e dopo il KO per 3-2 in casa del Vasco ha fatto registrare una vittoria (2-0 al Mirassol), interrompendo un digiuno che durava addirittura da agosto, e un pareggio (0-0 nel derby con il San Paolo).
Niente di eccezionale ma due risultati positivi di fila sono stati ossigeno puro per una squadra che sembrava in caduta libera. Importanti anche i due clean sheet nelle ultime due gare: era dalla scorsa estate che il Timao non riusciva a tenere la porta inviolata in campionato. La strada che conduce alla salvezza, tuttavia, è ancora lunga e tortuosa: nel quartultimo turno di campionato alla Neo Quimica Arena il Corinthians ospita il Botafogo, in lotta per un posto nella prossima Copa Sudamericana.
Il Fogao non vince in trasferta da luglio
Anche per il Fogao, che soltanto due stagioni fa faceva la doppietta campionato-Libertadores, è stata – comunque vada a finire – una stagione travagliata, con ben tre allenatori transitati sulla panchina bianconera (oggi c’è l’ex ct della Seleçao Tite). Prima della sosta, il Botafogo era tornato a vincere battendo 1-0 l’Atletico Mineiro con una rete di Edenilson, ma l’ultima affermazione lontana da Rio de Janeiro risale ormai allo scorso luglio.
Tite deve valutare le condizioni di Danilo e Arthur Chaves, mentre il difensore centrale Ferraresi potrebbe essere rientrato tardi dagli impegni internazionali. Per Seedorf, invece, la situazione è ancora più complessa. Yuri Alberto e Matheus Pereira sono squalificati dopo le espulsioni rimediate nell’ultima partita, mentre André Ramalho è stato fermato per somma di ammonizioni. Non ci sarà neppure André Luiz, trattenuto dagli impegni con la nazionale brasiliana, e restano da valutare le condizioni di diversi elementi, tra cui Rodrigo Garro, Alex Santana, Raniele e Gabriel Paulista.
Come vedere Corinthians-Botafogo in diretta tv e in streaming
La sfida Corinthians-Botafogo, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Il pronostico
Il Botafogo può fare affidamento su un precedente favorevole: è imbattuto negli ultimi 5 confronti con il Corinthians, vincendone tre, compreso il più recente terminato 3-1.
C’è però un dato che invita alla prudenza: il rendimento casalingo del Timao è stato deludente, con appena 22 punti conquistati in 17 partite alla Neo Quimica Arena, terzo peggior bilancio interno del campionato. La necessità di fare punti potrebbe spingere i padroni di casa a cercare maggiormente il risultato, ma le assenze offensive e la solidità mostrata nelle ultime due gare suggeriscono una partita da gestire con attenzione. Il Botafogo ha qualità per approfittare delle difficoltà avversarie, ma il suo scarso rendimento esterno non consente di prefigurare con naturalezza una vittoria ospite. La soluzione più prudente è quindi orientarsi verso una gara equilibrata, con il Corinthians in grado di evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico.
Le probabili formazioni di Corinthians-Botafogo
CORINTHIANS (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Joao Pedro, Gustavo Henrique, Angileri; Carrillo, Bidon; Kaio Cesar, Vitinho, Bidu; Depay.
BOTAFOGO (4-2-3-1): Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Marçal, Alex Telles; Medina, Edenilson; Ziyech, Montoro, Matheus Martins; Tiquinho Soares.
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