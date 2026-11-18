Shelton e Jodar si affrontano il 19 novembre alle ATP Finals: l’americano sogna in grande, mentre lo spagnolo vuole chiudere il girone con una vittoria.

Ben Shelton non può permettersi un’altra giornata storta: dopo aver superato Arthur Fils all’esordio, l’americano si è arreso ad Alexander Zverev in due set e adesso si gioca una fetta importante del proprio destino alle Atp Finals contro Rafael Jodar. Lo spagnolo, già sconfitto nei primi due incontri, non ha più nulla da perdere e proprio questo, per quanto paradossale possa sembrare, potrebbe renderlo un avversario particolarmente insidioso.

Il ventenne madrileno ha infatti dimostrato di poter competere anche contro giocatori di grande esperienza. Dopo aver ceduto a Zverev per 6-4 6-4, ha cominciato molto bene la partita contro Fils, conquistando il primo set prima di subire la rimonta del francese, che si è imposto 4-6 6-2 6-2. Un andamento che racconta sia le qualità di Jodar sia qualche difficoltà nel mantenere lo stesso livello per tutta la durata dell’incontro.

Shelton, dal canto suo, ha alternato momenti di grande efficacia ad altri meno convincenti. Contro Fils aveva vinto in tre set, mostrando di poter cambiare marcia quando la partita si complica, mentre contro Zverev ha pagato soprattutto le difficoltà in risposta. Il suo servizio rimane comunque un’arma formidabile e sul cemento indoor può diventare un fattore determinante. Non esistono precedenti ufficiali tra i due nel circuito maggiore.

Shelton-Jodar: il pronostico

L’americano parte con maggiori garanzie, soprattutto per la capacità di ottenere punti rapidi con il servizio e prendere in mano lo scambio con il dritto. Jodar ha un tennis interessante, è capace di variare e ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari più esperti, ma nelle prime due partite torinesi ha evidenziato qualche limite quando il livello di intensità si alza e gli scambi diventano particolarmente fisici. Shelton dispone di maggiore esperienza ad alto livello e ha un’occasione importante per chiudere il girone con una vittoria.

Non immaginiamo però una partita necessariamente a senso unico. Il giovane spagnolo ha già conquistato un set contro Fils e potrebbe riuscire a ripetere una prestazione di buon livello anche contro l’americano, soprattutto se troverà continuità al servizio. Shelton resta la nostra scelta per il successo finale, ma non escludiamo affatto che la sfida possa allungarsi fino al terzo parziale. La maggiore potenza e l’esperienza dello statunitense dovrebbero comunque permettergli di prevalere.

Shelton in Shelton-Jodar