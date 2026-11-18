Vitoria-RB Bragantino è una partita della trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 23:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Vitoria è una delle squadre attualmente più in difficoltà del Brasileirao e, seppur al momento non si trovi in zona retrocessione, il rischio di sprofondare tra le ultime quattro, a quattro turni dal termine, è molto alto.

Il Leao da Barra da inizio settembre ha avuto la meglio solo sul fanalino di coda Chapecoense e nelle ultime 5 giornate ha raccolto a malapena due punti. Lo scorso 31 ottobre, in seguito alla sconfitta con il Coritiba (2-0), il club di Salvador de Bahia ha optato per l’esonero del tecnico Jair Ventura e nell’ultima uscita con il Fluminense all’Estadio Barradas in panchina c’era il traghettatore Cleber dos Santos. Il ribaltone, tuttavia, per adesso non sembra aver dato gli effetti sperati: contro il Flu il Vitoria ha incassato un altro brutto e preoccupante KO, venendo travolto 3-0 davanti ai propri tifosi.

Durante la sosta la squadra è stata affidata a Rafael Lacerda, che ora ha il difficile compito di invertire subito la rotta per non scivolare in zona retrocessione.

Nessuna delle due è al completo

Un primo banco di prova sarà il match con il Bragantino, reduce da due vittorie di fila che gli hanno permesso di rimanere in corsa per il quinto posto e continuare a sognare il pass per le qualificazioni della prossima Copa Libertadores. Gli uomini di Vagner Mancini sono ottavi a -7 dall’Athletico Paranaense, divario importante con 12 punti ancora disponibili. Più realistico restare tra le prime undici ed accontentarsi della qualificazione alla Sudamericana.

Il debutto di Lacerda sarà complicato anche dalle numerose indisponibilità. Luan Candido e Nacho Laquintana, entrambi in prestito proprio dal RB Bragantino, non potranno essere impiegati per ragioni contrattuali.

A questi si aggiungono gli infortuni di Nathan Mendes, Fabiano Souza, Edu, Camutanga, Ramon, Riccieli e Dudu. La buona notizia è il rientro di Britez, che ha scontato la squalifica e dovrebbe rinforzare il reparto arretrato. In avanti il nuovo allenatore potrebbe affidarsi a Erick, Matheuzinho e Rene, con Gonçalves, Baralhas e Martinez a presidiare la zona centrale. Anche gli ospiti devono fare i conti con qualche problema: Lucas Barbosa è squalificato, José Hurtado resta in dubbio e Rodriguinho e Davi Gomes sono ancora indisponibili. La principale arma offensiva del Bragantino è Wallace Yan, autore di tre reti nelle ultime due partite.

Come vedere Vitoria-RB Bragantino in diretta tv e in streaming

La sfida Vitoria-RB Bragantino, in programma giovedì alle 23:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1X+Under 3.5” è quotata a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.03 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Bragantino ha ritrovato fiducia, ma presenta un limite evidente: il rendimento esterno è estremamente negativo, con sei mesi senza vittorie lontano da casa.

Si affrontano quindi due squadre con esigenze importanti, ma anche con fragilità differenti. Il Vitoria ha bisogno di sfruttare il fattore campo e la scossa data dal nuovo allenatore per reagire, mentre il Bragantino vuole dare continuità ai risultati senza aver ancora risolto i propri problemi lontano da Bragança Paulista. Le assenze dei padroni di casa non consentono di scegliere un segno secco, ma le difficoltà esterne degli ospiti suggeriscono di non sottovalutare l’1X. Potremmo quindi assistere a una partita combattuta, nella quale il Vitoria potrebbe trovare finalmente una risposta davanti ai propri tifosi.

Le probabili formazioni di Vitoria-RB Bragantino

VITORIA (4-3-3): Arcanjo; Matheusinho, Cacá, Britez, Jamerson; Caique Gonçalves, Emmanuel Martinez, Baralhas; Erick, Matheuzinho, Rene.

RB BRAGANTINO (4-2-3-1): Tiago Volpi; Ryan Augusto, Gustavo Marques, Guzman Rodriguez, Capixaba; Fabinho, Eric Ramires; Mosquera, Yan, Herrera; Eduardo Sasha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1