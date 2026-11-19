Benfica-Roma è una partita della quinta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla
Quattro vittorie di fila tra campionato e Champions League. Una marcia inarrestabile in Serie A. E dopo la vittoria interna contro il Servette adesso la possibilità di vincere una partita importante che potrebbe dire quasi certamente qualificazione ai playoff. La Roma femminile ha un’occasione importante. Che deve sfruttare a tutti i costi.
Il Benfica di punti ne ha sei in classifica. Ma non sembra essere in questo momento in grado di tenere testa alle giallorosse. Certo, dietro la squadra di Piovani deve migliorare, ma è in attacco che fa la differenza. Pilgrim, Giugliano, Piemonte e Van Dooren stanno bene. Un quartetto offensivo che permette di pensare in serenità alla sfida. Non ci sarà Greggi, infortunata, ed è una perdita pesantissima in mezzo al campo. Ma le altre la sostituiranno bene, anche magari con un atteggiamento tattico diverso.
Di certo la Roma ha una sola possibilità per sperare di andare avanti pensando anche alla partita contro il Real Madrid in casa che chiuderà questa prima fase. Fare bottino pieno. Nell’ultima trasferta in Champions sul campo del Chelsea è arrivata una sconfitta per due a zero, assai onorevole, contro una squadra che vanta una rosa clamorosa. Ecco perché crediamo nella possibilità di un colpaccio esterno. Con una quota davvero altissima.
Come vedere Benfica-Roma in diretta tv e in streaming
La sfida Benfica-Roma è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.
Comparazione quote
La vittoria della Roma è quotata 2.85 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.45.
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Il pronostico
Roma vincente a quota altissima. Gara che le giallorosse devono vincere per forza e crediamo riusciranno a fare. Anche il GOL è da tenere in considerazione.
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Le probabili formazioni di Benfica-Roma
BENFICA (4-3-3): Pauels; Amado, Gomes, Demehin, Bratberg; Moller, Pauleta, Norton; Silva Sobrinho, Dorsin, Sousa Alves.
ROMA (4-2-3-1): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke; Van Dooren, Giugliano, Pilgrim; Piemonte.
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