Athletic Bilbao-Espanyol è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Andare tra le prime sei della Liga, prendendosi tre punti contro l’Espanyol, è il primo obiettivo dell’Athletic Bilbao, una squadra che è in forma e che viaggiava, prima della sosta, su ottime marcia. Sono quattro infatti i risultati positivi consecutivi della squadra di Terzic.

L’Espanyol non viaggia benissimo, anche se prima della sosta si è preso quattro punti nelle ultime due partite. Ma c’è stato un momento assai difficile per i catalani che, nonostante siano a metà classifica devono soprattutto guardarsi le spalle: la zona retrocessione è distante solamente due lunghezze e una sconfitta potrebbe complicare i piani.

Se lo scorso anno gli ospiti hanno vinto entrambe le partite di campionato giocate, l’altro compito dei baschi padroni di casa è quello di invertire questo trend, principalmente. E poi confermare quella che è una statistica assai importante: il Bilbao non ha mai vinto nel corso della sua storia come ha fatto con l’Espanyol. Sono 88 le vittorie. Ce ne sarà da aggiungere un’altra venerdì sera.

Come vedere Athletic Bilbao-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Espanyol, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Quinto risultato utile di fila e trend invertito per il Bilbao dopo le due sconfitte della passata stagione. Ci aspettiamo anche una gara da almeno un gol per squadra. Pochi dubbi, comunque, su chi si prenderà questi tre punti.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Espanyol

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Paredes, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Canales; I Williams, Berenguer, N Williams; Sannadi.

ESPANYOL (3-4-2-1): Fortuno; El Hilali, Cabrera, Hartman; Dolan, Exposito, Lozano, Santiago; Calatrava, Fernandez; Milla.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1