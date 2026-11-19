I pronostici del weekend del 21 e 22 novembre. Cinque squadre vincenti, cinque Over 2,5 e cinque Gol tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

Dopo la sosta per le nazionali tornano i campionati. Il programma propone Liverpool-Manchester United, Barcellona-Villarreal e il derby tra Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. In Serie A, il Milan ospita un Frosinone che ha già segnato 24 gol in undici giornate.

Tra le probabili squadre vincenti, il Veggente punta su Lazio, Como, Real Madrid, Juventus e Bologna. La Lazio riparte da capolista imbattuta contro il Leccee il Real Madrid riceve un Celta che fin qui ha prodotto meno di un gol atteso a partita. In Serie A completano la lista Juventus e Bologna, impegnate in casa contro Venezia e Udinese, le ultime due della classifica.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi spicca. Augsburg-Mainz. In Germania, l’Augsburg concede 2,43 xG a gara e affronta un Mainz che ne produce 1,63. Il dato funziona anche nell’altra direzione, perché i padroni di casa producono 1,87 xG e gli ospiti ne concedono 1,79.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League, il Manchester City produce 2,01 xG a gara e il Fulham ne concede 1,38. Gli ospiti, a loro volta, creano occasioni da 1,42 xG a partita contro una difesa che ne concede 1,27. In Nizza-PSG, invece, la spinta per l’Over 2,5 viene soprattutto dalle ospiti. Il PSG produce 2,59 XG a partita e affronta un Nizza che ne concede 1,73. In Milan-Frosinone i rossoneri possono approfittare dei 2,04 xG concessi a partita dai ciociari, che però ne producono 1,84.

Per il Gol spicca Liverpool-Manchester United. Lo United produce 1,76 xG a partita e ne concede 1,79, mentre il Liverpool viaggia a 1,58 fatti e 1,32 concessi. Anche Aston Villa-Sunderland offre un incrocio favorevole in entrambe le direzioni. Il Villa produce 1,38 xG contro gli 1,64 concessi dal Sunderland, che a sua volta ne crea 1,56 e affronta una difesa da 1,83 xG concessi. Il Barcellona viaggia a 3,43 expected goals prodotti a partita e anche il Villarreal supera quota due.

In Eintracht Francoforte-Hoffenheim, gli ospiti producono 1,89 xG a gara e trovano un Eintracht che ne concede 2,01. Il Francoforte, dal canto suo, ne crea 1,59 contro gli 1,41 concessi dall’Hoffenheim. Chiude Marsiglia-Le Mans. Il Marsiglia crea 1,66 xG a gara e ne concede 1,93, un dato che lascia spazio anche al gol del Le Mans, da 1,41 xG prodotti.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester City-Fulham , Premier League, sabato 13:30

, Premier League, sabato 13:30 Nizza-PSG , Ligue 1, sabato 17:15

, Ligue 1, sabato 17:15 Feyenoord-Excelsior , Eredivisie, sabato 18:45

, Eredivisie, sabato 18:45 Augsburg-Mainz , Bundesliga, domenica 15:30

, Bundesliga, domenica 15:30 Milan-Frosinone, Serie A, domenica 18:00

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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Lazio (in Lazio-Lecce, Serie A, sabato 15:00)

(in Lazio-Lecce, Serie A, sabato 15:00) Como (in Como-Cagliari, Serie A, sabato 15:00)

(in Como-Cagliari, Serie A, sabato 15:00) Real Madrid (in Real Madrid-Celta Vigo, Liga, sabato 21:00)

(in Real Madrid-Celta Vigo, Liga, sabato 21:00) Juventus (in Juventus-Venezia, Serie A, domenica 12:30)

(in Juventus-Venezia, Serie A, domenica 12:30) Bologna (in Bologna-Udinese, Serie A, domenica 15:00)

Comparazione quota totale (gol + over): 43.63 GOLDBET ; 47.85 SPORTBET; 43.63 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Eintracht Francoforte-Hoffenheim , Bundesliga, sabato 15:30

, Bundesliga, sabato 15:30 Aston Villa-Sunderland , Premier League, sabato 16:00

, Premier League, sabato 16:00 Liverpool-Manchester United , Premier League, domenica 17:30

, Premier League, domenica 17:30 Barcellona-Villarreal , Liga, domenica 14:00

, Liga, domenica 14:00 Marsiglia-Le Mans, Ligue 1, domenica 20:45

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