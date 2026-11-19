Flavio Cobolli sfida Carlos Alcaraz nell’ultimo turno del girone di Torino: il murciano parte favorito, ma un problema fisico potrebbe cambiare la partita.

Carlos Alcaraz ha già conquistato il primo posto nel girone, ma la sua prossima partita alle ATP Finals rischia di trasformarsi in un’incognita. Dopo aver superato Daniil Medvedev con un convincente 6-2 6-4, lo spagnolo ha accusato un fastidio alla coscia sinistra e ha successivamente cancellato l’allenamento programmato a Torino. Gli accertamenti medici sono diventati il principale argomento della vigilia: la sua presenza contro Flavio Cobolli è ancora prevista, ma bisognerà capire se riuscirà effettivamente a scendere in campo o meno.

L’azzurro, invece, non ha più obiettivi di classifica da raggiungere: le due sconfitte contro Medvedev e Frances Tiafoe lo hanno infatti eliminato matematicamente, con un bilancio particolarmente amaro. L’azzurro non ha conquistato nessun set, infatti, nelle prime due giornate del torneo dei maestri. Contro lo statunitense, dopo aver perso un primo parziale molto combattuto al tie-break, Flavio è crollato nel secondo, cedendo addirittura 6-0. Un finale deludente, dal quale proverà comunque a ripartire. A maggior ragione adesso che non ha più nulla da perdere.

I precedenti sono favorevoli a Carlos: il primo confronto risale alle qualificazioni del torneo di Todi del 2020, mentre il secondo si è disputato al Roland Garros del 2023, quando il murciano si impose in tre set. Sarà dunque il primo incrocio sul cemento e in condizioni indoor, un contesto nel quale la maggiore aggressività di Cobolli potrebbe almeno inizialmente creare qualche problema.

Alcaraz-Cobolli: il pronostico

Le quote della vigilia assegnano ad Alcaraz un vantaggio enorme, con lo spagnolo nettamente favorito anche nel mercato relativo alla vittoria in due set. La differenza tecnica emersa nelle prime due giornate delle Finals è evidente: Carlos ha concesso pochissimo agli avversari, mostrando una qualità di gioco e una continuità decisamente superiori. Cobolli, al contrario, ha faticato soprattutto con la seconda di servizio e nella gestione degli scambi prolungati.

La variabile fisica, tuttavia, non può essere ignorata. Se gli esami dovessero escludere problemi significativi e lo spagnolo fosse regolarmente in campo, il divario tra i due renderebbe difficile immaginare un risultato diverso da una vittoria in due set. Anche la motivazione potrebbe incidere, visto che Carlos ha già blindato il primo posto e non ha bisogno di correre rischi inutili. La nostra preferenza resta quindi per il murciano, sempre a patto che le sue condizioni gli permettano di competere ancora.

Alcaraz in Alcaraz-Cobolli