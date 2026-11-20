Siviglia-Betis è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Sono otto i punti di vantaggio che il Betis in questo momento ha sul Siviglia. Molti di meno rispetto a quello che è stato lo scarto che è arrivato nel corso delle ultime stagioni. Sì, perché la squadra padrona di casa solamente in questa annata sta riuscendo ad alzare la testa. Una situazione inaspettata, ma che rende più piacevole questo derby.
Se andiamo ad analizzare ovviamente solo ed esclusivamente quelle che sono le rose che scenderanno in campo, è evidente che la squadra di Mauricio Pellegrini sia la migliore. Gli uomini tecnicamente hanno qualcosa in più e anche la classifica rispecchia a pieno questa cosa. Ma un derby è sempre un derby, soprattutto quello di Siviglia, che si porta dietro strascichi ogni anni. Sotto questo aspetto non ci stupiremmo minimamente se la partita dovesse regalare molti cartellini gialli e anche qualcosa in più. Un fattore da tenere indubbiamente in considerazione.
Per il resto, visto che comunque la posta in palio è alta – ma nessuna delle due è con l’acqua alla gola – possiamo anche immaginare una partita abbastanza aperta, almeno nella prima parte, nella quale potrebbe venire fuori soprattutto la voglia di vincere che la paura di non perdere. Ed è per questo che lo spettacolo potrebbe essere assicurato.
Come vedere Siviglia-Betis in diretta tv e streaming
La sfida Siviglia-Betis, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Betis è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Ci sta, per quello che vi abbiamo raccontato prima, pensare alla possibilità di entrambe le squadre a segno. Poi un derby è sempre un derby quindi è quasi impronosticabile. Ma la rosa del Betis è migliore e potrebbe fare la differenza. Quindi occhio al colpo esterno. E occhio anche ai molti cartellini che possono venire fuori.
Le probabili formazioni di Siviglia-Betis
SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Sangante, Salas, Suazo; Fofana, Agoume; Vargas, Romero, Correia; Stassin.
BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Fornals, Roca; Antony, Isco, Ezzalzouli; Parrot.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus