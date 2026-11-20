Siviglia-Betis è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sono otto i punti di vantaggio che il Betis in questo momento ha sul Siviglia. Molti di meno rispetto a quello che è stato lo scarto che è arrivato nel corso delle ultime stagioni. Sì, perché la squadra padrona di casa solamente in questa annata sta riuscendo ad alzare la testa. Una situazione inaspettata, ma che rende più piacevole questo derby.

Se andiamo ad analizzare ovviamente solo ed esclusivamente quelle che sono le rose che scenderanno in campo, è evidente che la squadra di Mauricio Pellegrini sia la migliore. Gli uomini tecnicamente hanno qualcosa in più e anche la classifica rispecchia a pieno questa cosa. Ma un derby è sempre un derby, soprattutto quello di Siviglia, che si porta dietro strascichi ogni anni. Sotto questo aspetto non ci stupiremmo minimamente se la partita dovesse regalare molti cartellini gialli e anche qualcosa in più. Un fattore da tenere indubbiamente in considerazione.

Per il resto, visto che comunque la posta in palio è alta – ma nessuna delle due è con l’acqua alla gola – possiamo anche immaginare una partita abbastanza aperta, almeno nella prima parte, nella quale potrebbe venire fuori soprattutto la voglia di vincere che la paura di non perdere. Ed è per questo che lo spettacolo potrebbe essere assicurato.

Come vedere Siviglia-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Betis, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Ci sta, per quello che vi abbiamo raccontato prima, pensare alla possibilità di entrambe le squadre a segno. Poi un derby è sempre un derby quindi è quasi impronosticabile. Ma la rosa del Betis è migliore e potrebbe fare la differenza. Quindi occhio al colpo esterno. E occhio anche ai molti cartellini che possono venire fuori.

Le probabili formazioni di Siviglia-Betis

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Sangante, Salas, Suazo; Fofana, Agoume; Vargas, Romero, Correia; Stassin.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Fornals, Roca; Antony, Isco, Ezzalzouli; Parrot.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2