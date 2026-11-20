Real Madrid-Celta Vigo è una gara della tredicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La sconfitta nel derby contro l’Atletico Madrid ha fatto scattare qualcosa dentro il Real. Da quel momento in poi, tra campionato e Champions League, la squadra di Mourinho ha vinto nove partite di fila tra le quali anche quella contro il Barcellona in trasferta.

Rimane sempre complicato riuscire a fare bene dopo la sosta: soprattutto in una squadra come quella madrilena, dalla quale partono quasi tutti per gli impegni internazionali, possono tornare dei giocatori stanchi. Però la rosa è così profonda che lo Special One non accetta scuse. Giustamente, diremmo noi: la posizione di classifica si è fatta assai interessate (secondo posto a sole tre lunghezze dal Barcellona) quindi al Bernabeu contro il Celta Vigo è davvero obbligatorio riuscire a fare il punteggio.

Possiamo anche pensare alla classifica degli ospiti – undicesimo posto e nessuna vittoria in Liga nelle ultime quattro – ma vista la disparità di qualità esistente tra queste due rose è evidente che staremmo qui quasi a perdere tempo. In questo momento storico i baschi non sembrano avere, anzi non hanno, la forza di poter competere contro questo Real. In poche parole, la vittoria di casa, è certa.

Come vedere Real Madrid-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Celta Vigo, gara valida per la tredicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Senza dubbio ci aspettiamo la vittoria del Real Madrid. Mourinho ha un altro obiettivo, oltre i tre punti: cercare di non prendere gol così come successo prima della sosta. Gara quindi da affermazione interna, con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Celta Vigo

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Silva, Tchouameni; Guler, Belligham, Diomande; Mbappé.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Caceres, Alonso; Rueda, Antanon, Moriba, Carreira; Aspas, Duran, Driouech.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0