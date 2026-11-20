Pronostici Serie B: dopo la sosta torna in campo anche il campionato cadetto. Ecco la multipla di sabato delle partite alle 15

Dopo la sosta si torna in campo. E adesso sarà una lunga carrellata di partite fino a Natale. Anche la Serie B è pronta a tornare protagonista. E oltre all’anticipo di venerdì (qui il nostro pronostico), il grosso è soprattutto previsto nella giornata di sabato.

In totale sono sette le partite in programma appunto il 21 novembre, ma noi qui ci andiamo a concentrare solamente sulle cinque che si giocano alle 15. Il classico orario dei match. Quindi, senza andare ulteriormente oltre, andiamo a vedere quelli che sono i pronostici delle partite. Lo sappiamo che vi interessa solamente quello.

Pronostici Serie B: ecco la multipla

Un’occasione importante per tornare alla vittoria per l’Ascoli: i padroni di casa ospitano un Vicenza in difficoltà. La squadra bianconera è al terzo posto in classifica, viene da una serie importante di risultati utili, e soprattutto tra le mura amiche ha costruito il malloppo. Ci sta, eccome, una vittoria interna.

Anche il Modena a suon di ottime prestazioni si sta conquistando un piazzamento importante. Gli emiliani ospitano una Juve Stabia che se in casa fa bene, in trasferta non riesce ad esprimersi nel migliore dei modi. Pure qui ci aspettiamo un’affermazione interna. Occhio al colpo della Cremonese di Pecchia che sta crescendo. I lombardi hanno una rosa da primi posti e lo stanno mettendo in evidenza. Qui andiamo di doppia, per non esporci troppo. Quella tra Samp e Benevento invece è una sfida da GOL: sia per le problematiche difensive dei liguri, sia per le qualità offensive dei campani.

Ricapitolando, e sotto potrete vedere la nostra multipla, su GoldBet vi diciamo che la quota è di 5.97 volte la posta.

Ascoli-Vicenza 1

Modena-Juve Stabia 1

SudTirol-Cremonese X2

Sampdoria-Bevenento GOL