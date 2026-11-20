Lazio-Lecce è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il cammino della Lazio in questa prima parte di campionato è già da record: nell’era dei tre punti a vittoria, i biancocelesti non erano mai riusciti a ottenere 29 punti nelle prime 11 giornate. Nella stagione 2017-18, con Simone Inzaghi al timone, i capitolini ne conquistarono 28 nello stesso numero di partite, ma Gennaro Gattuso è stato capace di fare addirittura meglio, peraltro in una stagione iniziata a fari completamente spenti e con aspettative molto basse.

Chi pensava che la Lazio fosse soltanto un fuoco di paglia, si è già ricreduto da qualche settimana: siamo a fine novembre e Isaksen e compagni sono ancora lassù, unici imbattuti insieme ai cugini della Roma, e con un punto di vantaggio sull’Inter campione d’Italia in carica. Prima della sosta era arrivato il secondo pareggio stagionale al “Maradona” contro il Napoli (1-1): una Lazio a due facce quella ammirata in terra partenopea, troppo sprecona nel primo tempo e solida nella ripresa quando c’era da difendere il pareggio contro un avversario che spingeva sull’acceleratore.

Gattuso, insomma, c’ha preso gusto e adesso non vuole porsi limiti, malgrado continui a ribadire che non bisogna neppure nominare la parola scudetto.

L’appetito, però, vien mangiando e contro il Lecce all’Olimpico i biancocelesti hanno l’occasione di rimanere in vetta da soli in caso di vittoria. I salentini si mantengono distanti dalla zona retrocessione (hanno 10 punti, a +3 sulla terzultima) ma dal roboante 3-0 in Friuli contro l’Udinese dello scorso 18 ottobre, hanno racimolato a malapena un punto in 4 partite, impattando due settimane fa a Torino contro i granata di Ignazio Abate (1-1). Un risultato che ha interrotto una preoccupante striscia di sconfitte (Juventus, Genoa e Frosinone) che aveva impensierito i tifosi giallorossi.

Sul fronte delle formazioni, la Lazio dovrebbe recuperare Frattesi, infortunatosi in nazionale. Alla ripresa degli allenamenti l’ex Inter ha lavorato regolarmente con il gruppo e va quindi verso il pieno recupero in vista della sfida coi salentini. In casa Lecce, invece, Coulibaly è tornato a disposizione e potrebbe essere schierato dal primo minuto. In attacco Gandelman è in lizza per una maglia da titolare e potrebbe affiancare Stulic nel tandem offensivo scelto da Eusebio Di Francesco.

Come vedere Lazio-Lecce in diretta tv e streaming

La sfida Lazio-Lecce, in programma sabato alle 15:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Nelle ultime 11 sfide di Serie A si contano 4 vittorie per parte e 3 pareggi, un equilibrio sorprendente. Il Lecce, tuttavia, ha spesso incontrato difficoltà allo stadio Olimpico, dove la Lazio è rimasta imbattuta in 17 delle 19 partite disputate con i giallorossi, conquistando 12 successi e segnando complessivamente 40 reti. I biancocelesti hanno inoltre mantenuto la porta inviolata negli ultimi due confronti diretti e potrebbero raggiungere tre clean sheet consecutivi contro i salentini. Un altro elemento da considerare è la produzione offensiva della squadra di Gattuso: sono già 25 i gol realizzati in undici giornate, mentre nelle ultime quattro partite casalinghe sono sempre arrivate almeno 2 reti.

Non una partita da sottovalutare, dunque, per i capitolini. Ma la differenza di qualità, condizione e ambizioni resta evidente. La Lazio ha l’occasione di consolidare il primato e dispone di un attacco particolarmente prolifico, mentre il Lecce dovrà soprattutto limitare gli spazi e provare a sfruttare eventuali disattenzioni. Il segno 1 appare la scelta più naturale, con buone possibilità che i padroni di casa riescano a segnare almeno due reti.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.

LECCE (3-5-1-1): Falcone; Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel; Danilo Veiga, Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman; Stulic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1