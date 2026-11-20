Napoli-Torino è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Massimiliano Allegri e il suo Napoli hanno tenuto botta due settimane fa contro la capolista Lazio al “Maradona”, pareggiando 1-1 contro una delle squadre più in forma del torneo grazie a un’ottima reazione nella ripresa. Un punto non scontato in uno dei momenti più complicati per gli azzurri da quando è iniziata la stagione, tra il rendimento deludente in campionato – i partenopei sono addirittura decimi, già a -9 dalla zona Champions e a distanza siderale dalla vetta – e una Champions League finora disastrosa, con il Napoli capace di avere la meglio solo sul Bodo/Glimt (tre sconfitte in 4 partite). Allegri ha la fiducia della società (per ora) ma continua ad essere nell’occhio del ciclone, sebbene non ci sia soltanto lui sul banco degli imputati.

La flessione nell’ultimo mese e mezzo è stata abbastanza evidente: dalla vittoria con il Frosinone dello scorso 10 ottobre, gli azzurri ne hanno vinta solo una su cinque, quella con il neopromosso Monza.

La classifica piange e per recuperare terreno serve un filotto importante, in un altro mese in cui si giocherà una volta ogni tre giorni (nella prossima settimana c’è una sfida cruciale in Champions contro il Manchester City).

Abate in ansia per Vlasic

Allegri sa bene che bisognerà ripartire forte ma le insidie non mancheranno nel match casalingo con una formazione ostica come il Torino di Ignazio Abate. I granata occupano una posizione di classifica tranquilla (undicesimi a quota 14), anche se nelle ultime tre giornate hanno perso quella spinta propulsiva data dalle tre vittorie consecutive con Udinese, Parma e Monza: KO con Como e Frosinone e pareggio all’Olimpico contro il Lecce (1-1), risultato quest’ultimo che non ha scaldato certo la piazza, la quale da anni pretende che venga alzata l’asticella.

In casa Torino resta invece da valutare Vlasic, che durante gli impegni con la Croazia ha accusato un problema al bicipite femorale: la sua presenza verrà decisa dopo gli ultimi controlli. Allegri invece recupera tre pedine come Spinazzola, Favasuli e Neres, mentre dovrà fare a meno di Meret, fermato da una frattura vertebrale: tra i pali dovrebbe quindi esserci Milinkovic-Savic. Torna disponibile anche Marianucci dopo aver scontato la squalifica.

Come vedere Napoli-Torino in diretta tv e streaming

Napoli-Torino è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

I precedenti sorridono nettamente al Napoli, che ha conquistato 15 vittorie e cinque pareggi nelle ultime 22 sfide di Serie A contro il Toro, segnando complessivamente 42 reti. Ancora più significativo il rendimento degli azzurri al “Maradona”, dove non perdono contro i granata da 14 incontri: l’ultimo successo esterno risale infatti al maggio 2009.

La squadra di Abate resta comunque un avversario insidioso, soprattutto per la capacità di rendere complicate le partite e sfruttare le disattenzioni altrui. Il Napoli dovrà provare a ritrovare quella brillantezza offensiva che negli ultimi tempi è mancata, affidandosi anche alla voglia di riscatto di Hojlund, reduce da un buon rendimento con la nazionale danese, con tre gol nelle ultime due gare di Nations League. In definitiva, non è azzardato puntare sull’1, considerando che Allegri ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi contro un Torino che storicamente fatica contro gli azzurri in trasferta. La qualità offensiva dei padroni di casa e la necessità di fare punti possono indirizzare la partita, ma non è da escludere una rete degli ospiti, pronti ad approfittare di un eventuale errore della retroguardia partenopea, che non fa registrare un clean sheet da inizio ottobre.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Spinazzola, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund; Lang.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Adams, Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1