Pronostici Ligue 1: nel massimo campionato francese si scende in campo per la giornata numero 11. La multipla di sabato

In Francia si scende in campo per l’undicesima giornata. Un weekend anche con delle partite importanti che per alcune squadre possono pure indirizzare il resto della stagione.

Di certo, nella serata di sabato, ci sono in programma alcune partite assai interessanti che possono fare la differenza. E senza ulteriormente girarci intorno andiamo a vedere insieme in questo articolo quello che potrebbe succedere nei match in questione.

Pronostici Ligue 1: le nostre scelte

Lens e Tolosa sono appaiate in classifica con 13 punti. E conosciamo tutti qual è stato il cammino dei padroni di casa nelle ultime uscite prima della sosta. Una squadra in confusione totale che rischia grosso. Certo, a larghe linee rimane favorito il Lens, ma il Tolosa sogna il colpaccio. Diciamo che è una gara aperta a tutto. Quindi ci aspettiamo una sfida da almeno un gol per squadra.

Il Lione ha cambiato allenatore mentre il Lille, in casa, in campionato non ha mai perso. Dopo la sosta non è mai semplice, ma la squadra allenata da Ancelotti, seconda in classifica, vuole mantenere quella posizione e la certezza si avrebbe solamente vincendo. Ecco, in questo caso la vittoria interna ci può assolutamente stare.

Anche il Monaco, che ospita l’Auxerre, dovrebbe riuscire a prendersi tre punti pesantissimi per il proprio cammino. I monegaschi vogliono rientrare nella zona Europa dopo aver perso dei colpi nell’ultimo periodo. Non c’è occasione migliore per risorgere in questo momento. In tre degli ultimi quattro scontri diretti la sfida tra Strasburgo e Brest ha regalato almeno un gol per squadra. Potrebbe succedere di nuovo anche nella partita in programma sabato sera.

Sotto potrete nuovamente vedere le nostre scelte, qui vi diciamo che su GoldBet il valore della multipla è di 7,72 volte la posta.

Lens-Tolosa GOL

Lille-Lione 1

Monaco-Auxerre 1

Strasburgo-Brest GOL